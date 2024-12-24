Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы

Бывший президент США Билл Клинтон, которому сейчас 78 лет, был выписан из больницы в Вашингтоне, где находился с симптомами гриппа. Об этом сообщил его официальный представитель Анхель Уренья в соцсети X.

«Он и его семья глубоко благодарны за исключительный уход, предоставленный командой больницы MedStar Джорджтаунского университета, и тронуты тёплыми сообщениями и добрыми пожеланиями, которые он получил. Он передаёт всем свои самые тёплые пожелания счастливого и здорового праздничного сезона», — говорится в сообщении.

В понедельник Клинтон был госпитализирован для проведения обследования после появления высокой температуры. По словам представителя, его состояние стабилизировалось, и он был выписан утром.