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24 декабря, 20:56

Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы

Билл Клинтон. Обложка © Х / Bill Clinton

Билл Клинтон. Обложка © Х / Bill Clinton

Бывший президент США Билл Клинтон, которому сейчас 78 лет, был выписан из больницы в Вашингтоне, где находился с симптомами гриппа. Об этом сообщил его официальный представитель Анхель Уренья в соцсети X.

«Он и его семья глубоко благодарны за исключительный уход, предоставленный командой больницы MedStar Джорджтаунского университета, и тронуты тёплыми сообщениями и добрыми пожеланиями, которые он получил. Он передаёт всем свои самые тёплые пожелания счастливого и здорового праздничного сезона», — говорится в сообщении.

В понедельник Клинтон был госпитализирован для проведения обследования после появления высокой температуры. По словам представителя, его состояние стабилизировалось, и он был выписан утром.

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Билл Клинтон занимал пост президента США с 1993 по 2001 год. В октябре 2021 года его доставляли в больницу в штате Калифорния из-за инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась в кровеносную систему, но была вовремя выявлена и успешно вылечена.

Артём Гапоненко
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