Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы
Билл Клинтон. Обложка © Х / Bill Clinton
Бывший президент США Билл Клинтон, которому сейчас 78 лет, был выписан из больницы в Вашингтоне, где находился с симптомами гриппа. Об этом сообщил его официальный представитель Анхель Уренья в соцсети X.
«Он и его семья глубоко благодарны за исключительный уход, предоставленный командой больницы MedStar Джорджтаунского университета, и тронуты тёплыми сообщениями и добрыми пожеланиями, которые он получил. Он передаёт всем свои самые тёплые пожелания счастливого и здорового праздничного сезона», — говорится в сообщении.
В понедельник Клинтон был госпитализирован для проведения обследования после появления высокой температуры. По словам представителя, его состояние стабилизировалось, и он был выписан утром.
Билл Клинтон занимал пост президента США с 1993 по 2001 год. В октябре 2021 года его доставляли в больницу в штате Калифорния из-за инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась в кровеносную систему, но была вовремя выявлена и успешно вылечена.