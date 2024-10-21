«Просто отдай Европу»: Историк раскрыл, о чём Ельцин попросил Клинтона

В 1999 году экс-президент России Борис Ельцин обратился к американскому коллеге Биллу Клинтону с просьбой передать Москве вопросы, касающиеся безопасности в Европе, сообщает журнал Der Spiegel. В издании передали рассказ историка из Потсдамского университета Бастиана Маттео Скьянны, который написал книгу об истории германской политики в отношении РФ с 1990 года.

«У меня просьба. Отдай просто Европу России. США не находятся в Европе. О Европе должны заботиться европейцы», — цитирует российского лидера Скьянна.

Клинтон, в свою очередь, высказал сомнение по поводу того, что европейцам будет приятно такое решение. В ответ Ельцин подчеркнул, что, будучи европейцем, он рассматривает Москву как часть Европы и готов взять на себя ответственность за её безопасность.