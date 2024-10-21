«Просто отдай Европу»: Историк раскрыл, о чём Ельцин попросил Клинтона
Ельцин в 1999 году просил Клинтона передать России вопросы о безопасности Европы
В 1999 году экс-президент России Борис Ельцин обратился к американскому коллеге Биллу Клинтону с просьбой передать Москве вопросы, касающиеся безопасности в Европе, сообщает журнал Der Spiegel. В издании передали рассказ историка из Потсдамского университета Бастиана Маттео Скьянны, который написал книгу об истории германской политики в отношении РФ с 1990 года.
«У меня просьба. Отдай просто Европу России. США не находятся в Европе. О Европе должны заботиться европейцы», — цитирует российского лидера Скьянна.
Клинтон, в свою очередь, высказал сомнение по поводу того, что европейцам будет приятно такое решение. В ответ Ельцин подчеркнул, что, будучи европейцем, он рассматривает Москву как часть Европы и готов взять на себя ответственность за её безопасность.
Ранее стало известно, что Ельцин во время телефонной беседы с экс-президентом США Биллом Клинтоном заявлял, что Вашингтон и НАТО допустили огромную ошибку, начав бомбардировки Югославии. Он также предъявил американскому коллеге претензию в связи с учениями военных США у берегов Крыма и задал вопрос, как бы Вашингтон отнёсся к подобным шагам Москвы на Кубе.
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