Раскрыто данное Клинтоном Ельцину обещание по НАТО и России

Экс-лидер США Билл Клинтон ещё в 1997 году, встретившись с бывшим президентом РФ Борисом Ельциным, пообещал, что НАТО не станет угрозой для России. При этом он не стал ограничивать бывших членов СССР в претензиях на вступление в альянс. Об этом сообщается в рассекреченных архивных документах.

"Я пытаюсь создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы", — сообщил тогда Клинтон.

По данным издания, речь идёт о новой порции рассекреченных документов из Архива национальной безопасности США, который был создан журналистами и учёными в 1985 году. В этих документах оговариваются отношения между Россией, Америкой и НАТО. Уточняется, что во время той встречи Клинтон заявил, что обещание о запрете бывших членов СССР входить в альянс стало бы плохой попыткой построить новую такую организацию, равно как и попыткой построить новую Россию.