В США обнародовали обещание генсека НАТО, сделанное после распада СССР

После распада СССР НАТО обещало России не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом стало известно из архивной записи разговора экс-генерального секретаря организации Манфреда Вёрнера с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году.

"Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств – членов СНГ", — заявил Вёрнер Хасбулатову на встрече 25 февраля 1992 года во время его визита в Москву, где он обсуждал безопасность в Европе и сотрудничество НАТО и России.

Бывший генсек альянса также подчёркивал важность процветания и устойчивости нашей страны. Кроме того, Вёрнер заявил, что альянс заинтересован в развитии отношений с Россией и обеспечении стабильности, потому что это важно как Европе, так и всему миру.