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4 апреля, 18:07

В США обнародовали обещание генсека НАТО, сделанное после распада СССР

Архив: НАТО в 1992 году заверяло, что не будет вмешиваться в дела России и СНГ

После распада СССР НАТО обещало России не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом стало известно из архивной записи разговора экс-генерального секретаря организации Манфреда Вёрнера с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году.

"Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств – членов СНГ", — заявил Вёрнер Хасбулатову на встрече 25 февраля 1992 года во время его визита в Москву, где он обсуждал безопасность в Европе и сотрудничество НАТО и России.

Бывший генсек альянса также подчёркивал важность процветания и устойчивости нашей страны. Кроме того, Вёрнер заявил, что альянс заинтересован в развитии отношений с Россией и обеспечении стабильности, потому что это важно как Европе, так и всему миру.

Кроме того, обнародованные американским архивом национальной безопасности документы включают записи разговоров генсека НАТО с представителями российского парламента, встречи министра обороны США с делегацией Думы, отчёты министра обороны РФ о совместных российско-американских учениях в 1990-е годы, когда активно обсуждались вопросы снижение ядерной агрессии, поддержание мира и возможная интеграция России в Европу, а также партнёрство с альянсом.

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"Прямая конфронтация": В Кремле оценили отношения России и НАТО

В последнее время от представителей НАТО всё чаще слышны заявления о готовности к открытому противостоянию с Россией. В МИД предупредили, что РФ готова достойно ответить на любую угрозу безопасности страны, которую может создать Североатлантический альянс. А сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью НАТО всегда было нанесение стратегического ущерба Российской Федерации, тогда как Украина всего лишь выбранный для этой задачи антироссийский инструмент.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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