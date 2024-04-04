Захарова назвала Россию целью НАТО, а Украину — её инструментом

В качестве цели для своей агрессивной политики НАТО выбрало Россию, тогда как Украина стала для блока всего лишь антироссийским инструментом. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение генсека альянса Йенса Столтенберга обязать членов блока поставлять оружие ВСУ, объявленное накануне 75-летия НАТО — 4 апреля.

"Это и есть подтверждение антироссийской сущности альянса. И второе — это подтверждает то, что Украину они используют как инструмент. Эти заявления [Столтенберга] являются свидетельством, доказательством этих тезисов, о которых мы говорим давно и которые зачастую натовцы отвергали. Это агрессивный блок, направленный против нашей страны. Там есть и другие страны, есть и другие направления, но в первую очередь это наша страна, которая выбрана ими целью", — цитирует Захарову ТАСС.

Также дипломат указала на то, что заседание Совета НАТО – Украина проводится с 3 по 4 апреля в Брюсселе на уровне руководителей МИД. Этот форум, по её словам, единственная подачка альянса Киеву, который продолжает разрушать свою страну, безумствуя в русофобии. Задачей блока было нанесение стратегического поражения Российской Федерации, но пока что единственное, к чему привели их действия, — медленная смерть Незалежной.