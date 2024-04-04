Захарова назвала Россию целью НАТО, а Украину — её инструментом
В качестве цели для своей агрессивной политики НАТО выбрало Россию, тогда как Украина стала для блока всего лишь антироссийским инструментом. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение генсека альянса Йенса Столтенберга обязать членов блока поставлять оружие ВСУ, объявленное накануне 75-летия НАТО — 4 апреля.
"Это и есть подтверждение антироссийской сущности альянса. И второе — это подтверждает то, что Украину они используют как инструмент. Эти заявления [Столтенберга] являются свидетельством, доказательством этих тезисов, о которых мы говорим давно и которые зачастую натовцы отвергали. Это агрессивный блок, направленный против нашей страны. Там есть и другие страны, есть и другие направления, но в первую очередь это наша страна, которая выбрана ими целью", — цитирует Захарову ТАСС.
Также дипломат указала на то, что заседание Совета НАТО – Украина проводится с 3 по 4 апреля в Брюсселе на уровне руководителей МИД. Этот форум, по её словам, единственная подачка альянса Киеву, который продолжает разрушать свою страну, безумствуя в русофобии. Задачей блока было нанесение стратегического поражения Российской Федерации, но пока что единственное, к чему привели их действия, — медленная смерть Незалежной.
Что касается непосредственно встречи в Брюсселе, то стоит отметить, что мероприятие вместе со Столтенбергом открывал госсекретарь США Энтони Блинкен, показав таким образом партнёрам по НАТО, кто тут первый среди "равных". Это очередное подтверждение агрессивной природы альянса, который был создан англосаксами якобы для противостояния СССР, а на деле — для упрочнения гегемонии стран Запада под руководством США и продолжает обеспечивать интересы Вашингтона, проводящего агрессивную и разрушительную политику, констатировала дипломат.
В последнее время от представителей НАТО всё чаще звучат заявления о готовности вступить в открытый конфликт с РФ. Но российский президент Владимир Путин подчеркнул, что страна не намерена воевать с блоком, а все инсинуации на эту тему — бредовый вымысел. В МИД РФ же предупредили, что Россия готова дать достойный ответ на любую угрозу безопасности государства, которую способен создать Североатлантический альянс.
Shutterstock / FOTODOM