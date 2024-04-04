В МИД пообещали ответить НАТО на любую угрозу безопасности
Замглавы МИД Грушко: Россия ответит на любую угрозу, исходящую со стороны НАТО
Российская сторона должным образом ответит на любую угрозу безопасности, исходящую от Североатлантического альянса. Об этом предупредил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа", — заявил дипломат в беседе с РИА "Новости".
В этой связи Грушко напомнил о словах главы государства Владимира Путина, озвученных в Послании Федеральному собранию. Тогда российский лидер заявил, что "мы помним судьбу тех, кто когда-то направлял свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для интервентов будут гораздо трагичнее".
Напомним, что в НАТО всё чаще говорят о готовности к конфликту с Россией. Как заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр, если это произойдёт сегодня, то "придётся драться тем, что у тебя есть". При этом российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ не собирается воевать с альянсом, и назвал подобного рода сообщения бредом.
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