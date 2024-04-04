В МИД пообещали ответить НАТО на любую угрозу безопасности

Российская сторона должным образом ответит на любую угрозу безопасности, исходящую от Североатлантического альянса. Об этом предупредил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

В этой связи Грушко напомнил о словах главы государства Владимира Путина, озвученных в Послании Федеральному собранию. Тогда российский лидер заявил, что "мы помним судьбу тех, кто когда-то направлял свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для интервентов будут гораздо трагичнее".