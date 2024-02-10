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10 февраля, 10:15

Ещё один европейский министр обороны заявил о возможной войне с Россией

Министр обороны Норвегии Грам призвал готовиться к конфликту с Россией после СВО

Осло следует готовиться к вероятному конфликту с Россией после того, как будет закончена российская специальная военная операция на Украине. Об этом заявил глава Министерства обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

"Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возможному конфликту. Мы должны быть в состоянии реагировать своевременно и вместе с нашими союзниками", приводит Iltalehti слова руководителя норвежского военного ведомства.

По мнению Грама, Москва непременно станет мстить Финляндии и Швеции за их присоединение к НАТО и нанесёт государствам "ответный удар". Поэтому странам Северной Европы нужно готовиться к размещению российских сил вблизи их границ.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал готовиться к возможности крупного вооружённого конфликта на европейской территории. В частности, речь шла о боевых действиях против России. Также решил блеснуть эрудицией глава евродипломатии Жозеп Боррель, вспомнив латинское крылатое выражение "Хочешь мира — готовься к войне". Также отметился и руководитель военного комитета НАТО Роба Буэра, призвавший начинать подготовку к крупномасштабной войне с Российской Федерацией, которая, как он считает, может разгореться в ближайшие 20 лет.

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Юрий Лысенко
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