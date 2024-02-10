Ещё один европейский министр обороны заявил о возможной войне с Россией

Осло следует готовиться к вероятному конфликту с Россией после того, как будет закончена российская специальная военная операция на Украине. Об этом заявил глава Министерства обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

"Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возможному конфликту. Мы должны быть в состоянии реагировать своевременно и вместе с нашими союзниками", — приводит Iltalehti слова руководителя норвежского военного ведомства.