"Прямая конфронтация": В Кремле оценили отношения России и НАТО
Песков: Отношения РФ и НАТО опустились до уровня прямой конфронтации
Отношения между Российской Федерацией и НАТО уже опустились до уровня прямой конфронтации. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации. Действительно, страны НАТО, альянс сам по себе уже является вовлечённым в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает своё движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", — констатировал представитель Кремля.
В последнее время от представителей НАТО всё чаще слышны заявления о готовности к открытому противостоянию с РФ. При этом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что страна не стремится к военному конфликту с блоком, а любые допущения на эту тему — бредовые выдумки. В Министерстве иностранных дел предупредили, что Россия готова достойно ответить на любую угрозу безопасности страны, которую может создать Североатлантический альянс. А сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью НАТО всегда было нанесение стратегического ущерба Российской Федерации, тогда как Украина всего лишь выбранный для этой задачи антироссийский инструмент.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков