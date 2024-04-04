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4 апреля, 09:47

"Прямая конфронтация": В Кремле оценили отношения России и НАТО

Песков: Отношения РФ и НАТО опустились до уровня прямой конфронтации

Отношения между Российской Федерацией и НАТО уже опустились до уровня прямой конфронтации. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации. Действительно, страны НАТО, альянс сам по себе уже является вовлечённым в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает своё движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", констатировал представитель Кремля.

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В последнее время от представителей НАТО всё чаще слышны заявления о готовности к открытому противостоянию с РФ. При этом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что страна не стремится к военному конфликту с блоком, а любые допущения на эту тему — бредовые выдумки. В Министерстве иностранных дел предупредили, что Россия готова достойно ответить на любую угрозу безопасности страны, которую может создать Североатлантический альянс. А сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью НАТО всегда было нанесение стратегического ущерба Российской Федерации, тогда как Украина всего лишь выбранный для этой задачи антироссийский инструмент.

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ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Александр Юнашев
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