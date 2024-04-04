"Прямая конфронтация": В Кремле оценили отношения России и НАТО

Отношения между Российской Федерацией и НАТО уже опустились до уровня прямой конфронтации. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации. Действительно, страны НАТО, альянс сам по себе уже является вовлечённым в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает своё движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", — констатировал представитель Кремля.