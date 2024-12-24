Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали в Вашингтоне
NBC: 78-летний Билл Клинтон госпитализирован в Вашингтоне
Бывший американский лидер Билл Клинтон госпитализирован в одну из вашингтонских больниц, сообщает NBC. По данным телеканала, у 42-го президента США поднялась температура.
«У него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании», — рассказал СМИ помощник 78-летнего политика.
Госпитализация недавно потребовалась и 65-летнему президенту Республики Сербской Милораду Додику. Он ожидает операцию на пищеводе и желудке.
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Flickr / The White House