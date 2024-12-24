Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали в Вашингтоне

Бывший американский лидер Билл Клинтон госпитализирован в одну из вашингтонских больниц, сообщает NBC. По данным телеканала, у 42-го президента США поднялась температура.

«У него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании», — рассказал СМИ помощник 78-летнего политика.