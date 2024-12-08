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8 декабря, 18:52

Президент Республики Сербской Додик госпитализирован и ждёт операцию

Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик госпитализирован и ожидает операцию. Как сообщает канцелярия лидера боснийских сербов, он находится в Белграде.

«Президент Республики Сербской Милорад Додик был обследован сегодня, 8 декабря 2024 года, во второй половине дня в Белграде, после чего госпитализирован», — указано в сообщении.

Уточняется, что после постановки предварительного диагноза назначена операция на пищеводе и желудке.

Милораду Додику 65 лет. Пост главы Республики Сербской он занимает с 2022 года. Также Додик был в этой должности в 2010-2018 годах.

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Ранее Додик заявил, что опасается за свою жизнь из-за многочисленных угроз в его адрес. Отмечалось, что против политика уже больше года ведётся сфабрикованное судебное разбирательство по абсурдному обвинению.

Никита Никонов
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