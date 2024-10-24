Запад планировал реализовать концепцию по разделу территории РФ на пять-шесть отдельных государств, однако эти планы не сбылись, потому что Россия не упустила возможность отстоять свой суверенитет. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

В интервью RT он вспомнил о заявлении бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Политик подчеркнул, что наша страна должно противостоять внешнему давлению, потому что Запад нацелен на территорию России, где «находятся огромные богатства».

«Однажды я слушал Мадлен Олбрайт, которая сказала, что Россия ошибается, если считает, что руды и сырьё в Сибири являются её собственностью. Это собственность, как она говорит, всего мира. А нефть в Техасе — это собственность всего мира или только их?» — отметил Додик.