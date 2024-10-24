Отстояли суверенитет: Додик раскрыл планы Запада по разделу России
Додик: Запад планировал разделить Россию на пять-шесть отдельных стран
Милорад Додик. Обложка © TACC / Илья Лазарев
Запад планировал реализовать концепцию по разделу территории РФ на пять-шесть отдельных государств, однако эти планы не сбылись, потому что Россия не упустила возможность отстоять свой суверенитет. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
В интервью RT он вспомнил о заявлении бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Политик подчеркнул, что наша страна должно противостоять внешнему давлению, потому что Запад нацелен на территорию России, где «находятся огромные богатства».
«Однажды я слушал Мадлен Олбрайт, которая сказала, что Россия ошибается, если считает, что руды и сырьё в Сибири являются её собственностью. Это собственность, как она говорит, всего мира. А нефть в Техасе — это собственность всего мира или только их?» — отметил Додик.
Напомним, 20 октября Милорад Додик прибыл в Казань на саммит БРИКС. Политик уже провёл переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.