Додик всерьёз боится за свою жизнь, пишут СМИ
ТАСС: Додик опасается за свою жизнь из-за многочисленных угроз в его адрес
Президент Республики Сербской Милорад Додик серьёзно обеспокоен собственной безопасностью в связи с большим количеством угроз, которые поступают в его адрес. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает ТАСС.
«Против законно избранных лидеров сербского народа развёрнута массированная травля в СМИ. В отношении президента Додика уже больше года ведётся сфабрикованное судебное разбирательство по абсурдному обвинению в неисполнении решений «Высокого представителя» [по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта]. Многочисленные угрозы в его адрес заставили повысить меры безопасности, он предпочитает не появляться в столице страны Сараево, опасаясь за свою жизнь», — заявил собеседник агентства.
Ранее Милорад Додик заявлял, что Республика Сербская получит независимость от Боснии и Герцеговины путём референдума, но его дата будет определена позже. Президент энтитета Боснии и Герцеговины добавил, что сперва должен быть инициирован переговорный процесс, для чего, в целом уже сложились необходимые обстоятельства.
ТАСС / POOL / Алексей Даничев