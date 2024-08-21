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21 августа, 11:25

Додик всерьёз боится за свою жизнь, пишут СМИ

ТАСС: Додик опасается за свою жизнь из-за многочисленных угроз в его адрес

Президент Республики Сербской Милорад Додик серьёзно обеспокоен собственной безопасностью в связи с большим количеством угроз, которые поступают в его адрес. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает ТАСС.

«Против законно избранных лидеров сербского народа развёрнута массированная травля в СМИ. В отношении президента Додика уже больше года ведётся сфабрикованное судебное разбирательство по абсурдному обвинению в неисполнении решений «Высокого представителя» [по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта]. Многочисленные угрозы в его адрес заставили повысить меры безопасности, он предпочитает не появляться в столице страны Сараево, опасаясь за свою жизнь», — заявил собеседник агентства.

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Ранее Милорад Додик заявлял, что Республика Сербская получит независимость от Боснии и Герцеговины путём референдума, но его дата будет определена позже. Президент энтитета Боснии и Герцеговины добавил, что сперва должен быть инициирован переговорный процесс, для чего, в целом уже сложились необходимые обстоятельства.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Юрий Лысенко
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