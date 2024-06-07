Додик: Выход Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины произойдёт

Референдум о независимости Республики Сербской от Боснии и Герцеговины произойдёт, дату его проведения определят позднее. Об этом заявил президент энтитета Милорад Додик, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Существует решение об отделении, но конкретный день ещё не назначен. Необходимо провести много исследований, завершить анализ. Мы бы хотели уже сейчас, но помимо нас есть ещё две стороны в этом вопросе. Конечно, это требует времени", — сказал он в интервью ТАСС.

По словам политика, в данный момент необходимо начать переговорный процесс, причём уже сейчас есть достаточно "исторической, в целом цивилизационной зрелости и понимания", что отделение от Боснии и Герцеговины произойдёт. Что касается дальнейшего пребывания в составе БиГ, то, как считает Додик, это означает потерю времени и возможностей для Баня-Луки. Он призвал не опасаться, что Сараево "что-то сможет". Причём сербы не собираются создавать нестабильность в стране.

"Поэтому прежде всего мы вынесли предложение Боснии и Герцеговине о выходе из состава страны, о прекращении действия Дейтонского договора. Собственно, идём в этом направлении", — заключил он.

Додик не исключил, что в будущем уже бывший энтитет войдёт в состав Сербии. Однако, указал он, это станет задачей будущих поколений.