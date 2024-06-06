Глава Республики Сербской на встрече с Путиным высоко оценил организацию ПМЭФ

По ходу встречи Додик отметил высокий уровень организации ПМЭФ и заявил, что Республика Сербская выступает против антироссийских санкций, хотя на его страну давят. В свою очередь, российский лидер подчеркнул, что Москва будет способствовать улучшению ситуации на Балканах.

"Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям, она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международных правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для её развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать", — обратился Путин к Додику.