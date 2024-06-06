Глава Республики Сербской на встрече с Путиным высоко оценил организацию ПМЭФ
Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) встретился с главой Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин проводит встречу с президентом Республики Сербской Додиком. Видео © Telegram / Кремль. Новости
По ходу встречи Додик отметил высокий уровень организации ПМЭФ и заявил, что Республика Сербская выступает против антироссийских санкций, хотя на его страну давят. В свою очередь, российский лидер подчеркнул, что Москва будет способствовать улучшению ситуации на Балканах.
"Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям, она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международных правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для её развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать", — обратился Путин к Додику.
Как ранее сообщал Life.ru, днём в четверг, 6 июня, Путин начал серию международных встреч на полях ПМЭФ с беседы с президентом Боливии Луисом Альберто Арсе. Также глава государства сегодня встретился с Дилмой Русеф — президентом Нового банка развития, учреждённого странами БРИКС. Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участие в нём подтвердили 136 стран. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста".
TACC / Алексей Филиппов