ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 17:32

Глава Республики Сербской на встрече с Путиным высоко оценил организацию ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) встретился с главой Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин проводит встречу с президентом Республики Сербской Додиком. Видео © Telegram / Кремль. Новости

По ходу встречи Додик отметил высокий уровень организации ПМЭФ и заявил, что Республика Сербская выступает против антироссийских санкций, хотя на его страну давят. В свою очередь, российский лидер подчеркнул, что Москва будет способствовать улучшению ситуации на Балканах.

"Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям, она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международных правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для её развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать", — обратился Путин к Додику.

Как ранее сообщал Life.ru, днём в четверг, 6 июня, Путин начал серию международных встреч на полях ПМЭФ с беседы с президентом Боливии Луисом Альберто Арсе. Также глава государства сегодня встретился с Дилмой Русеф — президентом Нового банка развития, учреждённого странами БРИКС. Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участие в нём подтвердили 136 стран. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста".

Щи из щавеля с перепёлкой и лазанья из ягнёнка: Life.ru узнал, чем Путин угощал президента Боливии
Щи из щавеля с перепёлкой и лазанья из ягнёнка: Life.ru узнал, чем Путин угощал президента Боливии
Обложка ©

TACC / Алексей Филиппов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ
  • Милорад Додик
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров