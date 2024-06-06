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6 июня, 11:47

Путин начал серию двусторонних встреч с гостями ПМЭФ

Путин начал переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин начал встречу со своим коллегой из Боливии Луисом Арсе. На фото Life.ru — лидеры двух стран, беседующие в Константиновском дворце.

Луис Альберто Арсе Катакора и Владимир Путин на ПМЭФ. Фото © Life.ru

Луис Альберто Арсе Катакора и Владимир Путин на ПМЭФ. Фото © Life.ru

Таким образом, Путин начал серию двусторонних встреч с высокопоставленными гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ожидается, что в течение дня глава государства также проведёт переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и главой Нового банка развития Дилмой Русеф.

Петербургский международный экономический форум – 2024: анонс главного экономического события
Петербургский международный экономический форум – 2024: анонс главного экономического события

Напомним, Луис Арсе — главный гость ПМЭФ-2024. В Кремле анонсировали его переговоры с Владимиром Путиным. Что лидеры собираются обсудить, не уточнялось.

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Life.ru

Матвей Константинов
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