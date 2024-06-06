Путин начал серию двусторонних встреч с гостями ПМЭФ

Президент России Владимир Путин начал встречу со своим коллегой из Боливии Луисом Арсе. На фото Life.ru — лидеры двух стран, беседующие в Константиновском дворце.

Луис Альберто Арсе Катакора и Владимир Путин на ПМЭФ. Фото © Life.ru

Таким образом, Путин начал серию двусторонних встреч с высокопоставленными гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ожидается, что в течение дня глава государства также проведёт переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и главой Нового банка развития Дилмой Русеф.