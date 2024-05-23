Ушаков: Главным гостем на ПМЭФ станет президент Боливии Луис Арсе

Главным гостем на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) станет президент Боливии Луис Арсе. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, добавив, что ведётся работа по вопросу участия и других иностранных лидеров.

"Я могу сказать, что на данный момент точно приедет президент Боливии. Ещё этот вопрос в проработке в отношении других лидеров, но президент Боливии точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии, на пленарном заседании", — заявил он.

Ушаков не стал вдаваться в детали относительно кандидатуры модератора панельной дискуссии на форуме. Представитель Кремля уточнил, что там будут два главных спикера: президент России Владимир Путин и его боливийский коллега Луис Арсе. При этом будет назначен человек, который поможет в ведении дискуссии.