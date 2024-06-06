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6 июня, 14:11

Щи из щавеля с перепёлкой и лазанья из ягнёнка: Life.ru узнал, чем Путин угощал президента Боливии

Путин угостил лидера Боливии щами из перепёлки и салатом из камчатского краба

Путин с президентом Боливии. Обложка © TACC / Алексей Даничев

Путин с президентом Боливии. Обложка © TACC / Алексей Даничев

Лидера Боливии Луиса Арсе во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся в четверг, 6 июня, угощали разными блюдами. В их числе: щи из щавеля с перепёлкой, лазанья из ягнёнка с баклажаном и салат из камчатского краба с томатами. Фото меню появилось в распоряжении Life.ru.

Кроме того, главам государств предложили на выбор угольную треску с пюре из зелёного горошка или стейк из говядины. Также лидеров угощали ягодным супом с земляникой и пломбиром. Из напитков на столе были представлены российские вина: белое "Усадьба Дивноморское. Восточный склон" (урожай 2022 года) и красное "Усадьба Дивноморское. Каберне совиньон" (урожай 2020 года).

Стало известно, чем Путин угощал президента Боливии. Фото © Life.ru

Стало известно, чем Путин угощал президента Боливии. Фото © Life.ru

Как ранее сообщал Life.ru, около двух часов назад Путин начал серию международных встреч на полях ПМЭФ с беседы с президентом Боливии Луисом Альберто Арсе. Ожидается, что в течение дня глава государства также проведёт переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и главой Нового банка развития Дилмой Русеф.

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Наталья Исакова
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