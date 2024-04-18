Вучич: Республика Сербская может быть распущена из-за геноцида

Непростые времена наступают для Сербии — исторического союзника России. В скором времени в Совет Европы планируется принять Косово, а Организация Объединённых Наций намерена учредить Международный день памяти геноцида в Сребренице. Помимо этого летом в Белграде пройдут повторные муниципальные выборы, что чревато победой прозападной оппозиции. Происходящие события проанализировало РИА "Новости".

Президент Сербии Александр Вучич пригрозил, что страна выйдет из Совета Европы, если в него примут Косово. По его словам, из организации "уже выгнали Россию, а это может стать де-факто изгнанием Сербии". Черногория, Босния и Герцеговина также выступили против расширения СЕ, отметив, что в Косове массово нарушаются права человека.

Признание же ООН 11 июля Международным днём памяти геноцида в Сребренице может приравнять сербов к "геноцидальной нации", что позволит требовать от них репараций и приведёт к ликвидации Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Сербы не снимают с себя ответственности за то, что в 1995 году под руководством генерала Ратко Младича было расстреляно больше восьми тысяч боснийских мусульман, но полагают, что уже достаточно покаялись.

Что касается внутренних проблем — после декабрьских парламентских и муниципальных выборов оппозиция не признала поражения в столице и вывела людей на улицы. Сербские власти пошли навстречу и назначили повторное голосование. Оно состоится 2 июня, и исход сложно предсказать. Не исключено, что проблемы целенаправленно устраивает Запад, чтобы наказать страну за поддержку России.