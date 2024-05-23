Республика Сербская выступит с предложением о мирном разделе Боснии и Герцеговины
Додик: В течение 30 дней мы предложим соглашение о разделе Боснии и Герцеговины
Президент Республики Сербской Милорад Додик в течение 30 дней предложит соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Об этом написал в четверг, 23 мая, в соцсети Х сам политик. Процесс, по его словам, должен быть поэтапным: сначала стороны уточнят "политические компетенции", а затем обсудят, как сохранить текущую модель функционирования экономики и в течение нескольких лет адаптировать её к модели мирного разграничения.
Босния и Герцеговина — это парламентская республика в Юго-Восточной Европе, расположенная на Балканском полуострове. В её состав входят непосредственно Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и округ Брчко.
"Сербский народ больше не может жить в такой Боснии и Герцеговине. То, что сделали бошняки [славяне-мусульмане] с резолюцией по Сребренице, незаконно, они не уважают сербов", — написал Додик.
Напомним, что в ООН хотят признать 11 июля Международным днём памяти геноцида в Сребренице. В свою очередь это может приравнять Сербию к "геноцидальной нации", что, по мнению президента страны Александра Вучича, даст возможность потребовать репараций и спровоцирует ликвидацию Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обсудил с постпредом РФ при ООН Василием Небензей ту самую резолюцию по Сребренице. Со слов Вучича, у неё есть цель создать возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба в конфликте с Хорватией 1992–1995 годов. Также это, по мнению Вучича, открывает возможности для упразднения Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) и проведения ревизии вердиктов об ответственности РС БиГ.
AP / TASS