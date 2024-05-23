Республика Сербская выступит с предложением о мирном разделе Боснии и Герцеговины

Президент Республики Сербской Милорад Додик в течение 30 дней предложит соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Об этом написал в четверг, 23 мая, в соцсети Х сам политик. Процесс, по его словам, должен быть поэтапным: сначала стороны уточнят "политические компетенции", а затем обсудят, как сохранить текущую модель функционирования экономики и в течение нескольких лет адаптировать её к модели мирного разграничения.

Босния и Герцеговина — это парламентская республика в Юго-Восточной Европе, расположенная на Балканском полуострове. В её состав входят непосредственно Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и округ Брчко.

"Сербский народ больше не может жить в такой Боснии и Герцеговине. То, что сделали бошняки [славяне-мусульмане] с резолюцией по Сребренице, незаконно, они не уважают сербов", — написал Додик.

Напомним, что в ООН хотят признать 11 июля Международным днём памяти геноцида в Сребренице. В свою очередь это может приравнять Сербию к "геноцидальной нации", что, по мнению президента страны Александра Вучича, даст возможность потребовать репараций и спровоцирует ликвидацию Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины.