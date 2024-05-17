Вучич процитировал маршала Жукова из-за давления Запада на Сербию

Глава Сербии Александр Вучич произнёс цитату маршала СССР Георгия Жукова, касающуюся неблагодарности стран Запада на фоне освобождения от немецких захватчиков в 1945 году, сообщает портал Telegraf.

Так Вучич высказался о готовящейся к рассмотрению 23 мая резолюции на Генассамблее ООН о геноциде в Сребренице. По его словам, у неё есть цель создать возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба в конфликте с Хорватией 1992–1995 годов. Также это, по мнению Вучича, открывает возможности для упразднения Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) и проведения ревизии вердиктов об ответственности РС БиГ.

"Я смирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили", — произнёс Вучич.

Вучич уточнил, что считает себя не маршалом Жуковым, а только маленьким человеком, который был избран президентом "малой, но свободолюбивой страны". Он также сообщил, что сделает всё, чтобы сохранить честь государства.