В Сербии раскритиковали подготовку резолюции о геноциде в Сребренице

Предстоящее голосование по резолюции о геноциде в Сребренице летом 1995 года на Генассамблее (ГА) ООН подрывает авторитет самой всемирной организации. Такое заявление сделала спикер Парламента Сербии Ана Брнабич.

"Если это окажется в повестке ГА ООН, впервые такой серьёзный вопрос, как геноцид, будет решён простым голосованием", — отметила она в разговоре с журналистами.

По словам Брнабич, если таким образом решать подобные вопросы, то в конце концов термин "геноцид" утратит своё значение. Возможно, это и есть чьё-то намерение, чтобы окончательно обесценить это слово, не исключает спикер.

Согласно официальным данным, в июле 1995 года в боснийском городе Сребреница за несколько дней были убиты более восьми тысяч мусульман. Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Операцией командовал генерал Ратко Младич. В 2017 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушения военных законов и положений. Перед этим Младич около 16 лет скрывался от правосудия, но в мае 2011-го его арестовали в Сербии и экстрадировали в Гаагу.