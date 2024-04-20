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20 апреля, 15:43

В Сербии раскритиковали подготовку резолюции о геноциде в Сребренице

Парламент Сербии: Голосование по геноциду в Сребренице подрывает авторитет ООН

Предстоящее голосование по резолюции о геноциде в Сребренице летом 1995 года на Генассамблее (ГА) ООН подрывает авторитет самой всемирной организации. Такое заявление сделала спикер Парламента Сербии Ана Брнабич.

"Если это окажется в повестке ГА ООН, впервые такой серьёзный вопрос, как геноцид, будет решён простым голосованием", — отметила она в разговоре с журналистами.

По словам Брнабич, если таким образом решать подобные вопросы, то в конце концов термин "геноцид" утратит своё значение. Возможно, это и есть чьё-то намерение, чтобы окончательно обесценить это слово, не исключает спикер.

Согласно официальным данным, в июле 1995 года в боснийском городе Сребреница за несколько дней были убиты более восьми тысяч мусульман. Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Операцией командовал генерал Ратко Младич. В 2017 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушения военных законов и положений. Перед этим Младич около 16 лет скрывался от правосудия, но в мае 2011-го его арестовали в Сербии и экстрадировали в Гаагу.

Напомним, в ООН хотят признать 11 июля Международным днём памяти геноцида в Сребренице. В свою очередь, это может приравнять Сербию к "геноцидальной нации", что, по мнению президента страны Александра Вучича, даст возможность потребовать репараций и спровоцирует ликвидацию Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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