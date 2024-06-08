Додик назвал Путина национальным достоянием России и русского народа
Президент РФ Владимир Путин является национальным достоянием России и русского народа. Соответствующее заявление на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сделал глава Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
"Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин, он стоит во главе борьбы за русские национальные государственные интересы, поэтому Владимир Путин — национальное достояние России и всего русского народа", — сказал он в беседе с журналистами.
Вместе с тем Додик отметил, что с российским лидером у него "абсолютное взаимопонимание, поддержка и симпатия".
Как ранее сообщал Life.ru, в четверг, 6 июня, Путин провёл встречу с Додиком на полях ПМЭФ. По ходу встречи глава Республики Сербской отметил высокий уровень организации форума и заявил, что его страна выступает против антироссийских санкций. В свою очередь российский лидер подчеркнул, что Москва будет способствовать улучшению ситуации на Балканах.