Додик назвал Путина национальным достоянием России и русского народа

Президент РФ Владимир Путин является национальным достоянием России и русского народа. Соответствующее заявление на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сделал глава Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин, он стоит во главе борьбы за русские национальные государственные интересы, поэтому Владимир Путин — национальное достояние России и всего русского народа", — сказал он в беседе с журналистами.

Вместе с тем Додик отметил, что с российским лидером у него "абсолютное взаимопонимание, поддержка и симпатия".