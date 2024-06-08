ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 13:26

Додик назвал Путина национальным достоянием России и русского народа

Президент РФ Владимир Путин является национальным достоянием России и русского народа. Соответствующее заявление на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сделал глава Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин, он стоит во главе борьбы за русские национальные государственные интересы, поэтому Владимир Путин — национальное достояние России и всего русского народа", — сказал он в беседе с журналистами.

Вместе с тем Додик отметил, что с российским лидером у него "абсолютное взаимопонимание, поддержка и симпатия".

Как ранее сообщал Life.ru, в четверг, 6 июня, Путин провёл встречу с Додиком на полях ПМЭФ. По ходу встречи глава Республики Сербской отметил высокий уровень организации форума и заявил, что его страна выступает против антироссийских санкций. В свою очередь российский лидер подчеркнул, что Москва будет способствовать улучшению ситуации на Балканах.

"Разделить на пять частей": Додик рассказал о коварном плане Запада, который вскрыл и пресёк Путин
"Разделить на пять частей": Додик рассказал о коварном плане Запада, который вскрыл и пресёк Путин
Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Милорад Додик
  • Путин
  • ПМЭФ
  • республикасербская
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров