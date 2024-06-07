У Запада есть план по разделу России на несколько частей, однако президент страны Владимир Путин понял это и начал борьбу за национальные интересы. Такое заявление сделал президент Республики Сербской Милорад Додик, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, раздел Югославии, произошедший 20 лет назад, был тренировкой.

"Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится... [Однако Путин] сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы", — отметил он в беседе с ТАСС.

Преследуя эти цели, Запад и Европа, не имеющая абсолютно никаких ресурсов, намерены завладеть богатствами РФ, например газом, нефтью и редкими металлами. Додик назвал Путина национальным богатством России и всего русского народа.