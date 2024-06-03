Додик посетит ПМЭФ, чтобы поддержать Россию в условиях санкций Запада

Лидер Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик посетит Петербургский экономический форум (ПМЭФ), чтобы оказать поддержку России, находящейся под санкционным давлением. Об этом политик лично заявил в беседе с журналистами.

"Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжёлых и несправедливых санкций", — цитирует РИА "Новости" Додика, который много лет кряду принимает участие в ПМЭФ.