Додик посетит ПМЭФ, чтобы поддержать Россию в условиях санкций Запада
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Обложка © ТАСС / AP / Armin Durgut
Лидер Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик посетит Петербургский экономический форум (ПМЭФ), чтобы оказать поддержку России, находящейся под санкционным давлением. Об этом политик лично заявил в беседе с журналистами.
"Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжёлых и несправедливых санкций", — цитирует РИА "Новости" Додика, который много лет кряду принимает участие в ПМЭФ.
Ранее Додик заявлял, что Республика Сербская не присоединится к направленным против России санкциям Запада. При этом он отметил, что в Боснии и Герцоговине, частью которой является РС, решение о введении ограничений против РФ пока официально не принималось, хотя западные страны регулярно требуют включиться в работу над санкционным режимом против нашей страны.