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3 июня, 06:09

Додик посетит ПМЭФ, чтобы поддержать Россию в условиях санкций Запада

Президент Республики Сербской Милорад Додик. Обложка © ТАСС / AP / Armin Durgut

Президент Республики Сербской Милорад Додик. Обложка © ТАСС / AP / Armin Durgut

Лидер Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик посетит Петербургский экономический форум (ПМЭФ), чтобы оказать поддержку России, находящейся под санкционным давлением. Об этом политик лично заявил в беседе с журналистами.

"Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжёлых и несправедливых санкций", — цитирует РИА "Новости" Додика, который много лет кряду принимает участие в ПМЭФ.

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Ранее Додик заявлял, что Республика Сербская не присоединится к направленным против России санкциям Запада. При этом он отметил, что в Боснии и Герцоговине, частью которой является РС, решение о введении ограничений против РФ пока официально не принималось, хотя западные страны регулярно требуют включиться в работу над санкционным режимом против нашей страны.

Напомним, что 27-й ПМЭФ проведут с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Участие уже подтвердили 136 государств и территорий. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ состоится 7 июня.


Юрий Лысенко
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