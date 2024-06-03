Додик обвинил Запад в давлении на Республику Сербскую
Додик: Республика Сербская не даст на уровне всей страны ввести санкции против РФ
Милорад Додик. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Милорад Додик
Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины) не поддержит антироссийские санкции на уровне всей страны, пообещал в беседе с РИА "Новости" глава государства Милорад Додик.
По его словам, на уровне БиГ нет официальных решений о введении санкций. При этом западные партнёры постоянно требуют от республики поддержать ограничительные меры против России.
"...Санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция", — заявил политик.
Ранее Милорад Додик заявил, что руководство Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ, мусульманско-хорватская часть страны) поставляет Киеву вооружение за счёт перепродажи через посредников. По его словам, именно НАТО контролирует оборонные предприятия на территории БиГ.