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Регион
3 июня, 03:44

Додик обвинил Запад в давлении на Республику Сербскую

Додик: Республика Сербская не даст на уровне всей страны ввести санкции против РФ

Милорад Додик. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Милорад Додик

Милорад Додик. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Милорад Додик

Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины) не поддержит антироссийские санкции на уровне всей страны, пообещал в беседе с РИА "Новости" глава государства Милорад Додик.

По его словам, на уровне БиГ нет официальных решений о введении санкций. При этом западные партнёры постоянно требуют от республики поддержать ограничительные меры против России.

"...Санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция", — заявил политик.

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Ранее Милорад Додик заявил, что руководство Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ, мусульманско-хорватская часть страны) поставляет Киеву вооружение за счёт перепродажи через посредников. По его словам, именно НАТО контролирует оборонные предприятия на территории БиГ.

Лариса Сафронова
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