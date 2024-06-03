Додик обвинил Запад в давлении на Республику Сербскую

Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины) не поддержит антироссийские санкции на уровне всей страны, пообещал в беседе с РИА "Новости" глава государства Милорад Додик.

По его словам, на уровне БиГ нет официальных решений о введении санкций. При этом западные партнёры постоянно требуют от республики поддержать ограничительные меры против России.

"...Санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция", — заявил политик.