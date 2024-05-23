Эксперт по Балканам объяснил, почему резолюция ГА ООН ставит крест на существовании Боснии и Герцеговины

Разговор вокруг перспектив независимости Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) имеет очень долгую историю, и нынешняя инициатива о "разделе" является ответом на голосование Генассамблеи ООН за резолюцию о "геноциде в Сребренице". Об этом Life.ru рассказал политолог, основатель проекта "Балканист" Олег Бондаренко. Принятие же резолюции, по его мнению, фактически ставит крест на дальнейшем существовании Боснии и Герцеговины.

"Потому что Босния и Герцеговина была основана в 1995 году по итогам Дейтонских соглашений уже после трагедии в Сребренице, которая была всего лишь одним из эпизодов кровавой гражданской войны. Поэтому если Республика Сербская как один из двух энтитетов, которые создали Боснию и Герцеговину, будет объявлена геноцидным образованием, значит, Босния и Герцеговина — это государство, которое состоит из геноцидного образования и "жертвы", — подчеркнул эксперт.

Он считает, что Республика Сербская вправе выйти из состава Боснии и Герцеговины, потому что БиГ создана по принципу конфедерации. Кроме того, сербы давно мечтают объединиться и жить в одном государстве. Однако в этом случае вырисовывается большая проблема из-за неочевидных границ внутри БиГ.

"Будет большая проблема — эти границы провести не на карте, а в реальности", — заключил Бондаренко.