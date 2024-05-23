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Регион
23 мая, 16:12

Эксперт по Балканам объяснил, почему резолюция ГА ООН ставит крест на существовании Боснии и Герцеговины

Политолог Бондаренко: Резолюция по Сребренице ставит крест на существовании БиГ

Баннер в Белграде с надписью "Мы не являемся народом, совершающим геноцид. Мы помним. Гордимся Сербией и Республикой Сербской". Фото © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Баннер в Белграде с надписью "Мы не являемся народом, совершающим геноцид. Мы помним. Гордимся Сербией и Республикой Сербской". Фото © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Разговор вокруг перспектив независимости Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) имеет очень долгую историю, и нынешняя инициатива о "разделе" является ответом на голосование Генассамблеи ООН за резолюцию о "геноциде в Сребренице". Об этом Life.ru рассказал политолог, основатель проекта "Балканист" Олег Бондаренко. Принятие же резолюции, по его мнению, фактически ставит крест на дальнейшем существовании Боснии и Герцеговины.

"Потому что Босния и Герцеговина была основана в 1995 году по итогам Дейтонских соглашений уже после трагедии в Сребренице, которая была всего лишь одним из эпизодов кровавой гражданской войны. Поэтому если Республика Сербская как один из двух энтитетов, которые создали Боснию и Герцеговину, будет объявлена геноцидным образованием, значит, Босния и Герцеговина — это государство, которое состоит из геноцидного образования и "жертвы", — подчеркнул эксперт.

Он считает, что Республика Сербская вправе выйти из состава Боснии и Герцеговины, потому что БиГ создана по принципу конфедерации. Кроме того, сербы давно мечтают объединиться и жить в одном государстве. Однако в этом случае вырисовывается большая проблема из-за неочевидных границ внутри БиГ.

"Будет большая проблема — эти границы провести не на карте, а в реальности", — заключил Бондаренко.

Босния и Герцеговина — это парламентская республика в Юго-Восточной Европе, расположенная на Балканском полуострове. В её состав входят непосредственно Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и округ Брчко. Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик проанонсировал, что в течение 30 дней предложит соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Яблоком раздора стала резолюция о "геноциде в Сребренице", которую сегодня приняла Генассамблея ООН.

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Эта резолюция призывает объявить 11 июля Международным днём памяти жертв геноцида в Сребренице. В этот день в 1995 году около восьми тысяч мусульман были убиты боснийскими сербами при попытке бежать из окружённого города. Многие считают этот эпизод одним из самых страшных преступлений гражданской войны в Югославии. В свою очередь сербские политики утверждают, что события в Сребренице были соразмерным ответом на жестокие действия противоположной стороны конфликта. По словам президента Сербии Александра Вучича, резолюция может приравнять его страну к "геноцидальной нации" и даст возможность потребовать репараций и спровоцирует ликвидацию Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины.

Ольга Годуненко
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