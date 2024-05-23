Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице"

Генассамблея ООН на заседании в четверг, 23 мая, приняла проект резолюции по геноциду в Сребренице, против которого выступил целый ряд стран, включая Россию и Китай. Документ, по словам его критиков, выглядит однобоким и политически заряженным, однако большинство проголосовало за резолюцию, внесённую Германией и Руандой.

Резолюция, о которой идёт речь, призывает объявить 11 июля Международным днём памяти жертв геноцида в Сребренице. В этот день в 1995 году около 8 тысяч мусульман были убиты боснийскими сербами при попытке бежать из окружённого города. Многие считают этот эпизод одним из самых страшных преступлений гражданской войны в Югославии. В свою очередь сербские политики утверждают, что события в Сребренице были соразмерным ответом на жестокие действия противоположной стороны конфликта. По словам президента страны Александра Вучича, резолюция может приравнять Сербию к "геноцидальной нации" и даст возможность потребовать репараций и спровоцирует ликвидацию Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины.