Небензя: Россия настроена категорически против резолюции по Сребренице в ГА ООН

Россия категорически против продвигаемого некоторыми представителями Запада проекта резолюции Генассамблеи ООН о "геноциде в Сребренице". Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По словам дипломата, представленный документ — однобокий, политически заряженный и не отвечает заявленной цели увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года и национального примирения. Авторы явно стремились зафиксировать лишь отвечающую их интересам интерпретацию исторических событий. Кроме того, считает Небензя, принятие резолюции способно спровоцировать цепную реакцию по всему миру, ведь у многих народов имеются свои скелеты в шкафу и не до конца зарубцевавшиеся раны и обиды друг на друга.

"Народы БиГ должны сначала сами прийти к консенсусу относительно оценки своей истории. Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же", — сказал постпред РФ, призвав инициировавшие проект страны задуматься о лежащей на них ответственности.