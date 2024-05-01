Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 01:05

Небензя: Россия настроена категорически против резолюции по Сребренице в ГА ООН

Россия категорически против продвигаемого некоторыми представителями Запада проекта резолюции Генассамблеи ООН о "геноциде в Сребренице". Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По словам дипломата, представленный документ — однобокий, политически заряженный и не отвечает заявленной цели увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года и национального примирения. Авторы явно стремились зафиксировать лишь отвечающую их интересам интерпретацию исторических событий. Кроме того, считает Небензя, принятие резолюции способно спровоцировать цепную реакцию по всему миру, ведь у многих народов имеются свои скелеты в шкафу и не до конца зарубцевавшиеся раны и обиды друг на друга.

"Народы БиГ должны сначала сами прийти к консенсусу относительно оценки своей истории. Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же", — сказал постпред РФ, призвав инициировавшие проект страны задуматься о лежащей на них ответственности.

Участие представителя России в заседании комитета ГА ООН было сорвано из-за США
Участие представителя России в заседании комитета ГА ООН было сорвано из-за США

Ранее Василий Небензя допустил переход конфликтов на Балканах в горячую стадию. По его мнению, это может случиться, если власти непризнанных регионов продолжат игнорировать международное право по указке Запада.

Обложка ©

ТАСС / AP / Eduardo Munoz Alvarez

Лариса Сафронова
  • Новости
  • ООН
  • Василий Небензя
  • Босния и Герцеговина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров