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29 апреля, 21:15

Участие представителя России в заседании комитета ГА ООН было сорвано из-за США

Полянский: США не выдали визу делегату РФ для участия в комитете ГА ООН

Делегат от России остался без визы, необходимой для участия в заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это случилось по милости США, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН", — сказал на заседании дипломат.

Участие представителя российской делегации было сорвано, несмотря на своевременно поданные документы. По словам Полянского, это очередное грубое нарушение обязательств, которое наглядно демонстрирует истинное отношение властей США к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. Он выразил надежду, что секретариат ООН и руководство профильных структур организации приложат усилия для кардинального исправления неприемлемой ситуации.

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Ранее Дмитрий Полянский обвинил Соединённые Штаты в том, что они через Совет Безопасности ООН вводят в заблуждение общественность, утверждая, что из-за вето России и Китая гуманитарные работники в секторе Газа остаются без защиты. Дипломат отметил, что это не первый случай, когда американцы используют бесчестный приём, и выразил сожаление, что дипломатия США скатилась до такого уровня.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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