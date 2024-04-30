Участие представителя России в заседании комитета ГА ООН было сорвано из-за США

Делегат от России остался без визы, необходимой для участия в заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это случилось по милости США, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН", — сказал на заседании дипломат.

Участие представителя российской делегации было сорвано, несмотря на своевременно поданные документы. По словам Полянского, это очередное грубое нарушение обязательств, которое наглядно демонстрирует истинное отношение властей США к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. Он выразил надежду, что секретариат ООН и руководство профильных структур организации приложат усилия для кардинального исправления неприемлемой ситуации.