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18 апреля, 04:55

Полянский обвинил постпреда США в ООН в распространении фейков

Полянский: Представитель США в СБ ООН Вуд занимается дезинформацией

Соединённые Штаты вводят в заблуждение общественность через Совет Безопасности ООН, утверждая, что из-за вето России и Китая гуманитарные работники в секторе Газа остаются без защиты. Об этом заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы сожалеем, что Совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США. Утверждения о том, что из-за того, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет Безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников — это откровенная ложь и манипуляция", — прокомментировал дипломат выступление американского коллеги Роберта Вуда, напомнив, что призыв к прекращению огня уже содержится в других резолюциях.

Полянский отметил, что это не первый случай, когда американцы используют бесчестный приём, и выразил сожаление, что дипломатия США скатилась до такого низкого уровня. По его словам, однако, сложно ждать иного от страны, четырежды ветировавшей проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня и назвавшей предложение о перемирии в секторе Газа на период Рамадана необязательным для исполнения.

"Действуя таким образом, США становятся прямыми соучастниками убийства более 200 гумработников и почти 34 000 палестинцев в Газе. Это, впрочем, было понятно и раньше, когда Вашингтон любыми способами стремился оставить своему союзнику развязанными руки для безнаказанного убийства палестинцев", — заключил дипломат.

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Ранее Дмитрий Полянский счёл позором заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды в Конгрессе США о российской ядерной угрозе. Кисида при этом назвал США другом и союзником японцев, "забыв" упомянуть, что именно Штаты нанесли два удара атомными бомбами по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.

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Telegram / Дмитрий Полянский

Лариса Сафронова
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