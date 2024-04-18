Небензя призвал наложить санкции на Израиль за отказ прекращать огонь в Рамадан

Совет Безопасности ООН должен наказать Израиль за невыполнение резолюции с требованием о перемирии в секторе Газа на время празднования Рамадана. Соответствующий призыв на заседании СБ ООН озвучил постпред России Василий Небензя.

Дипломат напомнил коллегам выдержки из Устава организации. Он подчеркнул, что резолюции Совбеза являются обязательными к соблюдению. В ином случае на страну-нарушителя должны наложить санкции.