Небензя призвал наложить санкции на Израиль за отказ прекращать огонь в Рамадан
Совет Безопасности ООН должен наказать Израиль за невыполнение резолюции с требованием о перемирии в секторе Газа на время празднования Рамадана. Соответствующий призыв на заседании СБ ООН озвучил постпред России Василий Небензя.
Дипломат напомнил коллегам выдержки из Устава организации. Он подчеркнул, что резолюции Совбеза являются обязательными к соблюдению. В ином случае на страну-нарушителя должны наложить санкции.
"Мы считаем, что Совет должен рассмотреть этот вопрос безотлагательно", — произнёс Небензя.
Напомним, что 24 марта генсек ООН Антониу Гутерриш назвал неприемлемым продолжение боёв в Газе во время Рамадана, а спустя день Совбез принял резолюцию о прекращении огня в анклаве. Впрочем, власти Израиля просто проигнорировали международный орган.
Flickr / Israel Defense Forces