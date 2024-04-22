Постпред РФ Небензя допустил переход конфликтов на Балканах в горячую стадию
Тлеющие уже много десятилетий конфликты на Балканах могут разгореться с новой силой, если власти непризнанных регионов продолжат игнорировать международное право по указке Запада. Такой сценарий допустил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
"Если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не будет поставлен заслон, если мы не заставим их уважать международное право и искать компромиссы с Белградом, тлеющие вот уже несколько десятилетий конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию", — заявил дипломат на заседании.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы решила провести голосование о включении в свой состав непризнанной Республики Косово. Если это решение будет поддержано, для Сербии наступят сложные времена, считают в Белграде.
UN Photo / Mark Garten