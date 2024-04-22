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Регион
22 апреля, 20:02

Постпред РФ Небензя допустил переход конфликтов на Балканах в горячую стадию

Тлеющие уже много десятилетий конфликты на Балканах могут разгореться с новой силой, если власти непризнанных регионов продолжат игнорировать международное право по указке Запада. Такой сценарий допустил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

"Если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не будет поставлен заслон, если мы не заставим их уважать международное право и искать компромиссы с Белградом, тлеющие вот уже несколько десятилетий конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию", — заявил дипломат на заседании.

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Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы решила провести голосование о включении в свой состав непризнанной Республики Косово. Если это решение будет поддержано, для Сербии наступят сложные времена, считают в Белграде.

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UN Photo / Mark Garten

Илья Пушкарев
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