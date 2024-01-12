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11 января, 22:04

Госдеп одобрил продажу Косову 24 противотанковых комплексов Javelin на $75 млн

Государственный департамент США одобрил возможную сделку Пентагона с непризнанной Республикой Косово по продаже противотанковых комплексов Javelin и ракет к ним. Об этом сказано в сообщении американского Агентства по сотрудничеству в области безопасности (DSCA).

По данным ведомства, речь идёт о реализации 24 пусковых установок и 246 боеприпасов. Сделка не окажет негативного влияния на обороноспособность США, уверены там. В то же время Приштина получит возможность укрепить свою безопасность для уверенной защиты территориальной целостности, сказано в заявлении.

"[Сделка послужит] поддержке внешнеполитических целей и национальной безопасности Соединённых Штатов, улучшив безопасность европейского партнёра", — заключили в DSCA.

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Между тем Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джона Кирби, выделенный на поставки бюджет полностью израсходован.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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