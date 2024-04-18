Захарова назвала позором ПАСЕ голосование о вступлении Косова в Совет Европы
Голосование в поддержку принятия Косова в Совет Европы можно считать позором для Парламентской ассамблеи организации (ПАСЕ). Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её комментарий приводится на официальном сайте ведомства.
В тексте комментария сказано, что 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы посоветовала назначить самопровозглашённую "Республику Косово" членом страсбургской организации. Сделать это планируется во время Комитета министров Совета Европы в середине мая.
"Голосование в поддержку Косова стало позором ПАСЕ, подтвердившей приверженность обесцениванию международно-правовых норм, разрушению основ межгосударственных отношений в Европе", — отметила дипломат.
Напомним, ещё в 2022 году президент Сербии Александр Вучич заявлял о намерениях властей Косова подать заявку на членство в Совете Европы. Между тем на днях он предупредил, что Республика Сербская может быть распущена из-за геноцида. Он отметил, что на фоне скорого вступления Косова в Совет Европы для страны наступают непростые времена.
ТАСС / Шарифулин Валерий