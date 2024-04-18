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18 апреля, 18:26

Захарова назвала позором ПАСЕ голосование о вступлении Косова в Совет Европы

Голосование в поддержку принятия Косова в Совет Европы можно считать позором для Парламентской ассамблеи организации (ПАСЕ). Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её комментарий приводится на официальном сайте ведомства.

В тексте комментария сказано, что 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы посоветовала назначить самопровозглашённую "Республику Косово" членом страсбургской организации. Сделать это планируется во время Комитета министров Совета Европы в середине мая.

"Голосование в поддержку Косова стало позором ПАСЕ, подтвердившей приверженность обесцениванию международно-правовых норм, разрушению основ межгосударственных отношений в Европе", — отметила дипломат.

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Напомним, ещё в 2022 году президент Сербии Александр Вучич заявлял о намерениях властей Косова подать заявку на членство в Совете Европы. Между тем на днях он предупредил, что Республика Сербская может быть распущена из-за геноцида. Он отметил, что на фоне скорого вступления Косова в Совет Европы для страны наступают непростые времена.

Обложка ©

ТАСС / Шарифулин Валерий

Владимир Озеров
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