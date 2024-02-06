МИД РФ: Премьер непризнанного Косова начал выгонять сербов с их исконных земель
Преступный режим премьера непризнанного Косова Альбина Курти начинает проводить антисербские зачистки в регионе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте диппредставительства.
"Преступный режим "премьера" Курти окончательно перешёл к активной фазе антисербских этнических чисток — изгнанию сербов с их исконных земель. Так Приштина рассчитывает избавиться от необходимости выполнять свои обязательства, прежде всего по формированию Сообщества сербских муниципалитетов Косова (ССМК)", — подчеркнула дипломат.
Ранее политик Филиппо заявил о планах Запада провести в Сербии "новый майдан". Позднее Министерство обороны страны разработало план всеобщего призыва в армию. В ведомстве сообщили, что анализ ситуации в стране показал, что необходима корректировка модели комплектования сербских вооружённых сил.
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