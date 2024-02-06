Регион

Уведомления отключены

6 февраля, 18:01

МИД РФ: Премьер непризнанного Косова начал выгонять сербов с их исконных земель

Преступный режим премьера непризнанного Косова Альбина Курти начинает проводить антисербские зачистки в регионе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте диппредставительства.

"Преступный режим "премьера" Курти окончательно перешёл к активной фазе антисербских этнических чисток — изгнанию сербов с их исконных земель. Так Приштина рассчитывает избавиться от необходимости выполнять свои обязательства, прежде всего по формированию Сообщества сербских муниципалитетов Косова (ССМК)", — подчеркнула дипломат.

Запад заподозрили в подготовке кровавого сценария Югославии для Сербии
Запад заподозрили в подготовке кровавого сценария Югославии для Сербии

Ранее политик Филиппо заявил о планах Запада провести в Сербии "новый майдан". Позднее Министерство обороны страны разработало план всеобщего призыва в армию. В ведомстве сообщили, что анализ ситуации в стране показал, что необходима корректировка модели комплектования сербских вооружённых сил.

Обложка ©

Shutterstock

Владимир Озеров
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Сербия
  • Косово
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров