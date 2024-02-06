МИД РФ: Премьер непризнанного Косова начал выгонять сербов с их исконных земель

Преступный режим премьера непризнанного Косова Альбина Курти начинает проводить антисербские зачистки в регионе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте диппредставительства.

"Преступный режим "премьера" Курти окончательно перешёл к активной фазе антисербских этнических чисток — изгнанию сербов с их исконных земель. Так Приштина рассчитывает избавиться от необходимости выполнять свои обязательства, прежде всего по формированию Сообщества сербских муниципалитетов Косова (ССМК)", — подчеркнула дипломат.