Минобороны Сербии подготовило план возобновления всеобщего призыва в армию

Министерство обороны Сербии направило президенту республики Александару Вучичу предложение по введению в стране обязательной военной службы. В заявлении, опубликованном оборонным ведомством, говорится, что служба будет длиться до четырёх месяцев.

"В целях повышения обороноспособности ВС Сербии путём обновления и совершенствования комплектования и обучения действующих и резервных сил Генеральный штаб ВС выступил с инициативой и предложил президенту республики Александару Вучичу снова ввести обязанность прохождения службы в армии на срок до четырёх месяцев", — отмечается в документе.

В ведомстве отметили, что анализ ситуации в стране показал необходимость "корректировки модели комплектования сербских Вооружённых сил", которая укрепит военный потенциал страны и подготовит граждан к обороне.

Обязательная срочная служба в армии была отменена в Сербии с 1 января 2011 года, однако на протяжении последних лет в стране идут разговоры о её восстановлении.