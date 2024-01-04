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4 января, 12:49

Минобороны Сербии подготовило план возобновления всеобщего призыва в армию

Министерство обороны Сербии направило президенту республики Александару Вучичу предложение по введению в стране обязательной военной службы. В заявлении, опубликованном оборонным ведомством, говорится, что служба будет длиться до четырёх месяцев.

"В целях повышения обороноспособности ВС Сербии путём обновления и совершенствования комплектования и обучения действующих и резервных сил Генеральный штаб ВС выступил с инициативой и предложил президенту республики Александару Вучичу снова ввести обязанность прохождения службы в армии на срок до четырёх месяцев", — отмечается в документе.

В ведомстве отметили, что анализ ситуации в стране показал необходимость "корректировки модели комплектования сербских Вооружённых сил", которая укрепит военный потенциал страны и подготовит граждан к обороне.

Обязательная срочная служба в армии была отменена в Сербии с 1 января 2011 года, однако на протяжении последних лет в стране идут разговоры о её восстановлении.

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А ранее Лайф рассказывал, что 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Российской армии на 170 тысяч солдат. В результате общее количество военных после доукомплектования достигнет 1 миллиона 320 тысяч человек.

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Getty Images / Milos Miskov / Anadolu Agency

Александра Мышляева
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