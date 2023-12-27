Стало известно, где Запад попытался устроить "новый майдан"
Политик Филиппо заявил, что Запад планировал организовать в Сербии "новый майдан"
Во Франции рассказали, кто стоит за антиправительственными акциями в Сербии после прошедших в стране парламентских выборов. Как написал глава местной политической фракции "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х, организатором митингов является Запад.
"Прямо сейчас в Сербии происходит попытка "оранжевой революции" со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС!" — заявил француз.
Он напомнил, что на прошлой неделе партия сербского лидера Александра Вучича выиграла выборы, после чего атлантисты начали предпринимать меры против этого. Филиппо уверен, что Североатлантический альянс стремится установить в этом государстве на Балканах "вассальный режим". Также, по его словам, ситуация, происходящая в Белграде, попахивает Евромайданом.
Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, недовольные результатами выборов в Скупщину Белграда сторонники сербской оппозиции организовали штурм городской администрации. В результате полиция применила слезоточивый газ в ответ на новую попытку протестующих проникнуть в здание государственного учреждения. Тогда, как заявил Вучич, было арестовано более 35 человек. Стоит отметить, что сторонники прозападной оппозиции в Сербии опять вышли протестовать 25 декабря. Они также вышли на митинг вчера, 26 декабря, и планируют продолжить заниматься этим сегодня, 27 декабря.
X / Alisa_Vasilisa