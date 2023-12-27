Во Франции рассказали, кто стоит за антиправительственными акциями в Сербии после прошедших в стране парламентских выборов. Как написал глава местной политической фракции "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х, организатором митингов является Запад.

"Прямо сейчас в Сербии происходит попытка "оранжевой революции" со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС!" — заявил француз.

Он напомнил, что на прошлой неделе партия сербского лидера Александра Вучича выиграла выборы, после чего атлантисты начали предпринимать меры против этого. Филиппо уверен, что Североатлантический альянс стремится установить в этом государстве на Балканах "вассальный режим". Также, по его словам, ситуация, происходящая в Белграде, попахивает Евромайданом.