Сербская оппозиция снова вывела сторонников на улицы Белграда
Сторонники блока "Сербия против насилия" заблокировали улицу перед избиркомом
Сторонники прозападной оппозиции в Сербии опять вышли протестовать. На этот раз митингующие заблокировали улицу перед Республиканской избирательной комиссией в Белграде.
Сторонники блока "Сербия против насилия" заблокировали улицу перед избиркомом. Видео © X / BalkanInsight
Около 18:00 (20:00 мск) протестующие в восьмой раз собрались перед зданием избиркома и перекрыли улицу Краля Милана. Но сторонники сербской оппозиции ведут себя приличнее, чем во время вчерашнего штурма городской администрации столицы. Оппозиционеры свистят в свистки и выкрикивают оскорбительные лозунги, однако яйцами здания уже не закидывают.
Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, лидеры проигравшей на выборах в Скупщину коалиции "Сербия против насилия" организовали штурм администрации Белграда. Полиции пришлось задействовать против протестующих слезоточивый газ. Было арестовано свыше 35 человек, двое полицейских получили ранения. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что знал о подготовке прозападной оппозиции к протестам. Он также поблагодарил спецслужбы РФ за информацию о готовящихся беспорядках.
X / BalkanInsight