Сербская оппозиция снова вывела сторонников на улицы Белграда

Сторонники прозападной оппозиции в Сербии опять вышли протестовать. На этот раз митингующие заблокировали улицу перед Республиканской избирательной комиссией в Белграде.

Около 18:00 (20:00 мск) протестующие в восьмой раз собрались перед зданием избиркома и перекрыли улицу Краля Милана. Но сторонники сербской оппозиции ведут себя приличнее, чем во время вчерашнего штурма городской администрации столицы. Оппозиционеры свистят в свистки и выкрикивают оскорбительные лозунги, однако яйцами здания уже не закидывают.