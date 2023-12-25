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25 декабря, 00:20

Москва предупреждала: В Сербии назвали главную ошибку властей перед беспорядками в Белграде

Премьер Сербии Брнабич: Белград получил сигнал о возможных беспорядках из Москвы

Российские спецслужбы заранее предупредили сербских коллег о намерениях прозападной оппозиции организовать беспорядки по завершении муниципальных выборов. Впрочем, многие в Белграде восприняли такой сигнал несерьёзно, призналась премьер балканской республики Ана Брнабич.

"Российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это всё глупости. Они посмеялись, и, как сказал президент, кто-то отнёсся к этому серьёзно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать", — отметила глава кабмина в эфире телеканала TV Pink.

Также премьер призвала отблагодарить спецслужбы РФ за оказанную помощь. Кроме того, Брнабич выразила уверенность, что её заявление не найдёт поддержки на Западе.

Вучич заявил, что заранее знал о подготовке беспорядков в Сербии после выборов
Вучич заявил, что заранее знал о подготовке беспорядков в Сербии после выборов

А тем временем сербские правоохранители задержали уже свыше 35 участников антиправительственной акции у здания администрации в Белграде. Травмы в ходе столкновений получили двое полицейских.

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ТАСС / Александр Дзюба

Илья Пушкарев
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