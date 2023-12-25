Москва предупреждала: В Сербии назвали главную ошибку властей перед беспорядками в Белграде

"Российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это всё глупости. Они посмеялись, и, как сказал президент, кто-то отнёсся к этому серьёзно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать", — отметила глава кабмина в эфире телеканала TV Pink.