Москва предупреждала: В Сербии назвали главную ошибку властей перед беспорядками в Белграде
Премьер Сербии Брнабич: Белград получил сигнал о возможных беспорядках из Москвы
Российские спецслужбы заранее предупредили сербских коллег о намерениях прозападной оппозиции организовать беспорядки по завершении муниципальных выборов. Впрочем, многие в Белграде восприняли такой сигнал несерьёзно, призналась премьер балканской республики Ана Брнабич.
"Российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это всё глупости. Они посмеялись, и, как сказал президент, кто-то отнёсся к этому серьёзно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать", — отметила глава кабмина в эфире телеканала TV Pink.
Также премьер призвала отблагодарить спецслужбы РФ за оказанную помощь. Кроме того, Брнабич выразила уверенность, что её заявление не найдёт поддержки на Западе.
А тем временем сербские правоохранители задержали уже свыше 35 участников антиправительственной акции у здания администрации в Белграде. Травмы в ходе столкновений получили двое полицейских.
ТАСС / Александр Дзюба