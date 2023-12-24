Вучич заявил, что заранее знал о подготовке беспорядков в Сербии после выборов

Сербские власти были осведомлены, что прозападная оппозиция готовит акции протеста в Белграде по завершении выборов в Скупщину. Такое заявление в рамках обращения к нации сделал президент республики Александр Вучич.

По словам политика, беспорядки спровоцированы внешним вмешательством во внутриполитическую ситуацию. Сигнал о планах злоумышленников сербским силовикам подали иностранные коллеги, рассказал глава государства.