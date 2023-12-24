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24 декабря, 20:05

Вучич заявил, что заранее знал о подготовке беспорядков в Сербии после выборов

Сербские власти были осведомлены, что прозападная оппозиция готовит акции протеста в Белграде по завершении выборов в Скупщину. Такое заявление в рамках обращения к нации сделал президент республики Александр Вучич.

По словам политика, беспорядки спровоцированы внешним вмешательством во внутриполитическую ситуацию. Сигнал о планах злоумышленников сербским силовикам подали иностранные коллеги, рассказал глава государства.

"Спасибо тем зарубежным службам, которые дали понять, что знают, что именно готовится, и предоставили информацию нашим спецслужбам, которые своевременно отреагировали и точно знали, что планируют злоумышленники", — отметил Вучич.

Вучич на фоне беспорядков заявил, что речь о революции не идёт
Вучич на фоне беспорядков заявил, что речь о революции не идёт

Напомним, что недовольные итогами выборов сторонники сербской оппозиции в воскресенье начали штурм белградской администрации, полиция применила против них слезоточивый газ. А ранее лидеры проигравшей коалиции объявили голодовку.

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Getty Images

Илья Пушкарев
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