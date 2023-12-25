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24 декабря, 23:32

Вучич раскрыл число задержанных протестующих в Белграде

Вучич: Более 35 протестующих задержано в Белграде, ранены двое полицейских

Свыше 35 сторонников сербской оппозиции арестовали в Белграде за участие в антиправительственной акции, сообщил президент страны Александр Вучич. По словам главы государства, в попытках оттеснить митингующих от здания местной администрации пострадали двое полицейских.

"В них бросались камнями, которыми можно буквально убить человека", — поделился политик в эфире телеканала Pink.

Также Вучич пообещал задержать всех участников противоправных действий. Сторонников прозападной оппозиции найдут, где бы они ни скрывались, пригрозил президент.

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Напомним, что лидеры проигравшей на выборах в Скупщину коалиции "Сербия против насилия" в воскресенье организовали штурм белградской администрации. Полиция задействовала против участников акции слезоточивый газ.

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ТАСС / Александр Дзюба

Илья Пушкарев
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