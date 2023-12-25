Вучич раскрыл число задержанных протестующих в Белграде
Вучич: Более 35 протестующих задержано в Белграде, ранены двое полицейских
Свыше 35 сторонников сербской оппозиции арестовали в Белграде за участие в антиправительственной акции, сообщил президент страны Александр Вучич. По словам главы государства, в попытках оттеснить митингующих от здания местной администрации пострадали двое полицейских.
"В них бросались камнями, которыми можно буквально убить человека", — поделился политик в эфире телеканала Pink.
Также Вучич пообещал задержать всех участников противоправных действий. Сторонников прозападной оппозиции найдут, где бы они ни скрывались, пригрозил президент.
Напомним, что лидеры проигравшей на выборах в Скупщину коалиции "Сербия против насилия" в воскресенье организовали штурм белградской администрации. Полиция задействовала против участников акции слезоточивый газ.
ТАСС / Александр Дзюба