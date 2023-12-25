Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии
Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © ТАСС / AP / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич в связи с беспорядками в стране проводит срочное заседание Совета нацбезопасности. Об этом сообщают республиканские СМИ.
"Вучич сегодня вечером созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности... Заседание началось", — информировало TV Pink.
Напомним, что недовольные итогами выборов сторонники сербской оппозиции в воскресенье начали штурм белградской администрации. Полиции пришлось применить против них слезоточивый газ. А ранее лидеры проигравшей коалиции объявили голодовку, в ответ на что Александр Вучич заверил, что в Сербии не произойдёт насильственной смены власти.