Запад заподозрили в подготовке кровавого сценария Югославии для Сербии
Политолог Журавлёв: Протесты в Сербии проходят по отработанному Западом сценарию
Белград в ночь на 25 декабря. Обложка © ТАСС / Александр Дзюба
Протестные акции в Сербии проходят по западному сценарию, который отрабатывался в течение многих лет. В частности, так действовали ещё против президента Югославии Слободана Милошевича. Об этом рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
"Такие же технологии использовали в других местах. Но Украина оказалась самым долгосрочным, кровавым и масштабным проектом. Так что здесь никаких случайностей — исключительно профессионализм", — пояснил политолог в беседе с телеканалом "360".
Он подчеркнул, что Западу всё ещё нужна Сербия: новые колонии необходимы всегда. Ведь по итогу главной задачей Коллективного западного мира является сохранение тотального преимущества и возможности диктовать миру свои условия. Поэтому там не будут удовлетворены никаким политиком во главе Сербии, если он не является их абсолютной марионеткой и имеет собственное мнение. И по той же логике у России не должно быть никаких союзников.
"Главное — он принципиально стоит на позиции неприятия проектов Косова, на которые поставил Запад. И то, что Вучич наш союзник, ещё больше усиливает желание от него избавиться. Ведь это же старая идея покойного американского политолога Збигнева Бжезинского: Россию в лоб не победить, поэтому надо оторвать от неё страны-союзницы", — напомнил собеседник телеканала.
Стабилизация ситуации в Сербии зависит от решительности мер, которые примут власти страны. Необязательно выводить на улицы танки, главное — не совершать тех же ошибок, что и экс-президент Украины Виктор Янукович, который уступил свои позиции и пытался сторговаться с политическими противниками. Вучичу нужно стоять на том, что он представляет законно избранную власть и никуда не уйдёт, а на любые попытки протестующих применять насилие будет дан соответствующий жёсткий ответ, тогда сербы смогут отстоять свой суверенитет. Кроме того, Правительство Сербии может рассчитывать на российскую поддержку, по меньшей мере политическую и дипломатическую, подытожил Журавлёв.
Политолог Андрей Перла согласен в коллегой в том, что сербские протестующие явно руководствовались западными методичками по осуществлению госпереворотов. По его словам, провокация против Белграда и сербского лидера готовилась под патронажем Запада, который просто ждал подходящего момента, чтобы сделать ход. Необходимость спровоцировать госпереворот объясняется тем, что независимая позиция Сербии не нравится США и ЕС, как, впрочем, и её дружеские отношения с Россией.
"Сербия воспринимается в ЕС как филиал России. Это очень грубо, но точно. Поэтому ЕС очень нужен "европейский шлях" для Сербии. Чтобы она перестала быть русской", — сказал эксперт "Царьграду".
Государства ЕС могут продолжать давление на Сербию, пытаясь раскачать политическую обстановку. Вот только такое решение может ещё сильнее сблизить сербов и русских, подытожил Перла.
Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, лидеры проигравшей на выборах в Скупщину коалиции "Сербия против насилия" организовали штурм администрации Белграда. Полиции пришлось задействовать против протестующих слезоточивый газ. Было арестовано свыше 35 человек, двое полицейских получили ранения. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что знал о подготовке прозападной оппозиции к протестам. Он также поблагодарил спецслужбы РФ за информацию о готовящихся беспорядках.