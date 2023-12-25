Запад заподозрили в подготовке кровавого сценария Югославии для Сербии

Протестные акции в Сербии проходят по западному сценарию, который отрабатывался в течение многих лет. В частности, так действовали ещё против президента Югославии Слободана Милошевича. Об этом рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Такие же технологии использовали в других местах. Но Украина оказалась самым долгосрочным, кровавым и масштабным проектом. Так что здесь никаких случайностей — исключительно профессионализм", — пояснил политолог в беседе с телеканалом "360".

Он подчеркнул, что Западу всё ещё нужна Сербия: новые колонии необходимы всегда. Ведь по итогу главной задачей Коллективного западного мира является сохранение тотального преимущества и возможности диктовать миру свои условия. Поэтому там не будут удовлетворены никаким политиком во главе Сербии, если он не является их абсолютной марионеткой и имеет собственное мнение. И по той же логике у России не должно быть никаких союзников.

"Главное — он принципиально стоит на позиции неприятия проектов Косова, на которые поставил Запад. И то, что Вучич наш союзник, ещё больше усиливает желание от него избавиться. Ведь это же старая идея покойного американского политолога Збигнева Бжезинского: Россию в лоб не победить, поэтому надо оторвать от неё страны-союзницы", — напомнил собеседник телеканала.

Стабилизация ситуации в Сербии зависит от решительности мер, которые примут власти страны. Необязательно выводить на улицы танки, главное — не совершать тех же ошибок, что и экс-президент Украины Виктор Янукович, который уступил свои позиции и пытался сторговаться с политическими противниками. Вучичу нужно стоять на том, что он представляет законно избранную власть и никуда не уйдёт, а на любые попытки протестующих применять насилие будет дан соответствующий жёсткий ответ, тогда сербы смогут отстоять свой суверенитет. Кроме того, Правительство Сербии может рассчитывать на российскую поддержку, по меньшей мере политическую и дипломатическую, подытожил Журавлёв.

Политолог Андрей Перла согласен в коллегой в том, что сербские протестующие явно руководствовались западными методичками по осуществлению госпереворотов. По его словам, провокация против Белграда и сербского лидера готовилась под патронажем Запада, который просто ждал подходящего момента, чтобы сделать ход. Необходимость спровоцировать госпереворот объясняется тем, что независимая позиция Сербии не нравится США и ЕС, как, впрочем, и её дружеские отношения с Россией.

"Сербия воспринимается в ЕС как филиал России. Это очень грубо, но точно. Поэтому ЕС очень нужен "европейский шлях" для Сербии. Чтобы она перестала быть русской", — сказал эксперт "Царьграду".