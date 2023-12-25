Хаос революции: Для чего готовили госпереворот в Сербии и увенчаются ли эти попытки успехом Политолог Дмитрий Родионов — о том, что означает неудачная попытка госпереворота в Сербии, кого не устраивает президент Вучич и что будет происходить дальше. 25 декабря, 11:23 Для чего готовили госпереворот в Сербии и увенчаются ли эти попытки успехом? Обложка © ТАСС / АР / Darko Vojinovic

В столице Сербии в минувшее воскресенье вновь произошли беспорядки, в стране вовсю заговорили о "майдане". Напомню, протесты в Сербии начались сразу после выборов в Народную скупщину (парламент), на которых победила правительственная коалиция "Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться", её результат составил 46,7% голосов. На втором месте оказалась прозападная оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" с 23,69% голосов. И хотя этот результат для объединения, сформированного всего менее двух месяцев назад, можно считать весьма достойным, представители оппозиции с итогами выборов не согласились, обвинив власти в фальсификации.

Как шла подготовка к "майдану" в Сербии

Сразу после оглашения результатов подсчёта голосов тысячи сторонников оппозиции пришли к зданию парламента и перекрыли движение. Толпа несколько раз пыталась прорвать выставленное у входа в здание заграждение, нападала на сотрудников избиркома, однако к ночи в основном разошлась по домам. Между тем лидеры оппозиции прошли внутрь избиркома, чтобы передать свои жалобы и требования аннулировать результаты выборов и даже попытались устроить голодовку в знак протеста.

Очевидно, всю неделю оппозиция собиралась силами, готовя новые масштабные акции к выходным. В минувшее воскресенье в Белграде сторонники оппозиции заняли ступени перед зданием администрации города, перекрыли прилегающие улицы, разбили стёкла и камеры видеонаблюдения, кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытаясь прорваться внутрь. В результате произошли стычки с полицией, был применён слезоточивый газ. Полиция жёстко и быстро разогнала толпу, очистив площадь и выставив оцепление перед столичной администрацией.

Как сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, в результате были задержаны более 30 участников протестов, свыше 30 сотрудников полиции пострадали, один из них получил серьёзные ранения.

Сторонники блока "Сербия против насилия" во время митинга у здания городской администрации. Фото © ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC

Пока продолжались беспорядки, президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и выступил с обращением к нации, в котором призвал граждан не волноваться и заверил, что никакой революции не происходит.

"Протесты оппозиции — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, но мы защитим страну", — заявил он, подчеркнув, что несмотря на все попытки Запада, насильственной смены власти в Сербии не будет.

Схожую оценку событиям в Белграде дали и в Москве. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за беспорядками в Сербии стоит Коллективный Запад.

"Очевидны попытки Коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники "майданных переворотов", — сказала она, отметив, что единственная возможная реакция на ситуацию — строгое следование конституции, уважение выбора сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы.

Что ж, налицо действительно классические технологии "цветных революций" или "майданов", которые чаще всего используют недовольство людей итогами якобы нечестных выборов в качестве повода для массовых протестов, а затем погромов, приводящих к параличу власти и её свержению. Так было в Грузии в 2003-м, так было на Украине год спустя, так было и в самой Сербии в 2000 году.

Что дальше? Нужно понимать, что протесты будут продолжаться. Оппозиция будет пытаться аккумулировать силы. Возможно, занять какую-то площадь, устроив там бессрочную акцию, поставив палатки. В общем, будет пытаться взять власть измором, измотать силовые структуры. Посеять сомнения в эффективности государства у общества.

Удастся ли? Это зависит от готовности сторон идти до конца. Примеры двух противоположных вариантов развития событий — Украина и Белоруссия. Стоит отметить, что какой-то стопроцентной защиты от подобных вещей не существует, "цветные революции", организаторы которых умело пользуются внутренними противоречиями, могут происходить и во вполне благополучных странах — вспомним ту же Ливию. А уж там, где существует определённый раскол общества и оппозиция имеет значительную поддержку, это осуществить ещё проще.

С чего всё начиналось

Оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" оформилась лишь в октябре этого года, однако предпосылки к её созданию возникли чуть раньше. В мае произошли два массовых расстрела: в начальной школе Белграда и в деревнях близ Младеноваца и Смедерево, что привело к массовым протестам под тем же названием — "Сербия против насилия", которые изначально не позиционировались как политические. Однако довольно быстро эта тема была использована в качестве стержня, вокруг которого собирали недовольных уже под политическими лозунгами: против насилия, против коррупции, против всего плохого, что, по мнению оппозиции, было проявлением действий власти.

Тут можно вспомнить историю с изнасилованием и попыткой убийства во Врадиевке Николаевской области Украины в 2013-м, что привело к массовым протестам, которые, несмотря на то что власти осудили произошедшее, а преступники были наказаны, стали фактическим прологом к "майдану" спустя всего три месяца.

Так же и в Сербии. "Неожиданно" возникает мощное движение "против всего плохого", которое не менее "неожиданно" возглавляют лидеры политической оппозиции, быстро превращая его в оппозиционный политический блок, идущий на выборы, который на волне протестных настроений набирает внушительное количество голосов, но недостаточное для победы. Однако новых сил хватает для вывода на улицу толп, которых уверили, что выборы были нечестными. Всё по лекалам "цветных революций". Проходили и уже не раз.

Чем Вучич не устроил Запад?

Возникает один вопрос: зачем? Для чего Западу свергать президента Сербии Александра Вучича, который, казалось бы, вполне встроен в западный проект, уверенно ведёт страну в ЕС (что автоматом означает отдаление от России), готов к компромиссам с Косовскими властями, с первого дня осудил СВО и продолжает поддерживать "территориальную целостность" Украины? Вучича вполне можно было бы назвать умеренно нейтральным политиком, который мог бы выстраивать коммуникацию между Москвой и Коллективным Западом. Зачем его свергать?

А зачем было свергать Януковича, который также вёл свою страну в Европу, предельно её украинизировал, подавлял русское протестное движение, вывел на политическую сцену бывших ранее маргиналами нацистов? Который к тому же неизбежно сам бы проиграл выборы год спустя?

Просто недостаточно быстро и радикально вёл свой народ в Европу, а в последний момент и вовсе попытался с этого курса соскочить, не рвал отношений с Москвой. Нужно понимать, что Западу не нужны нейтральные страны, способные выстраивать коммуникацию между ним и Россией, ему нужно, чтобы эти страны были антироссийски настроенными. США необходимо было показательно свергнуть законно избранного президента, максимально жёстко и грубо оторвав Украину от России, приведя к власти наиболее оголтелых русофобов и форсировав процесс создания антироссийского плацдарма.

Сторонники блока "Сербия против насилия" во время митинга у здания городской администрации. Фото © ТАСС / Александр Дзюба

Вот и Вучич явно вяло интегрирует Сербию в западный проект, не спешит вводить антироссийские санкции, не спешит делать Сербию оплотом русофобии. К тому же по Косову проявляет несговорчивость — готов договариваться, готов к компромиссам, но не готов признать независимость самопровозглашённой республики.

Что нужно Западу от Сербии

Запад рассчитывает на незамедлительное и безоговорочное признание Косова, которое бы сняло все вопросы по статусу этого "государства" и позволило бы признать его остальным странам мира, до сих пор не сделавшим этого. Отказ от пророссийской ориентации, присоединение к санкциям против Москвы и помощи Украине, в том числе оружием. А за это Белграду позволили бы стать частью европейской семьи и Коллективного Запада вслед за остальными странами бывшей Югославии, которые уже являются членами ЕС и НАТО. Серым пятном остаётся Республика Сербская в Боснии и Герцеговине, но если Сербия станет полностью прозападной, то дни РС как какой-то самостоятельной единицы сочтены, её сольют окончательно.

И всё, на этом процесс интеграции Балкан в состав Коллективного Запада можно считать завершённым, а Россия окончательно теряет последнего реального союзника (союзника, а не попутчика, как орбановская Венгрия или Словакия Фицо) в Европе.

Одна проблема: если Вучич сделает всё, что от него требуют, он немедленно лишится поддержки всех своих сторонников и потеряет власть. Однако на Западе в отношении этой проблемы рассуждают так же, как рассуждали на Украине 10 лет назад, о чём было прямым текстом сказано Януковичу: не подпишете "евроассоциацию" — её подпишут другие.

Вот и в Сербии Вучичу недвусмысленно намекают: не признаешь Косово, не разорвёшь связи с Москвой — это сделают другие, которых мы приведём к власти на волне протестов. Трудно сказать, являются ли нынешние события "репетицией "майдана" или уже "майданом". Возможно, это пока предупреждение, демонстрация способностей. Возможно, уже последнее предупреждение.

У сидения на двух стульях конец всегда один

Главе Сербии в данной ситуации, конечно, не позавидуешь: с одной стороны, на него оказывают беспрецедентное давление уже откровенные угрозы Запада, с другой — интересы избирателей, от которых зависит его власть. Победа прозападных сил или согласие Вучича на условия Запада — это неизбежная революция и, возможно, гражданская война, в результате которой Сербия может и вовсе утратить государственность. Именно это произошло с Незалежной.

У Януковича выбор был всё же больше — он мог попросить Россию прийти на помощь. Вучич не может — Россия слишком далеко, да и полностью поглощена ситуацией в зоне СВО.

Авторы Дмитрий Родионов