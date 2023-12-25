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Захарова: За беспорядками в Белграде стоит Коллективный Запад

25 декабря, 08:16
Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

За беспорядками в Сербии стоит Коллективный Запад, и единственная возможная реакция на ситуацию — уважение выбора сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Очевидны попытки Коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники "майданных переворотов", — цитирует её РИА "Новости".

Глава Белграда обвинил протестующих в "майданизации" и показал причинённый ими ущерб
Глава Белграда обвинил протестующих в "майданизации" и показал причинённый ими ущерб

Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, лидеры проигравшей на выборах в Скупщину коалиции "Сербия против насилия" организовали штурм администрации Белграда. Полиции пришлось задействовать против протестующих слезоточивый газ. Было арестовано свыше 35 человек, двое полицейских получили ранения. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что знал о подготовке прозападной оппозиции к протестам. Он также поблагодарил спецслужбы РФ за информацию о готовящихся беспорядках.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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