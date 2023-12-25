В МИД РФ увидели след западной техники "майданов" во время протестов в Сербии
Захарова: За беспорядками в Белграде стоит Коллективный Запад
Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić
За беспорядками в Сербии стоит Коллективный Запад, и единственная возможная реакция на ситуацию — уважение выбора сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Очевидны попытки Коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники "майданных переворотов", — цитирует её РИА "Новости".
Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, лидеры проигравшей на выборах в Скупщину коалиции "Сербия против насилия" организовали штурм администрации Белграда. Полиции пришлось задействовать против протестующих слезоточивый газ. Было арестовано свыше 35 человек, двое полицейских получили ранения. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что знал о подготовке прозападной оппозиции к протестам. Он также поблагодарил спецслужбы РФ за информацию о готовящихся беспорядках.