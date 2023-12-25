Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

В МИД РФ увидели след западной техники "майданов" во время протестов в Сербии

За беспорядками в Сербии стоит Коллективный Запад, и единственная возможная реакция на ситуацию — уважение выбора сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.