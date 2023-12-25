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Глава Белграда обвинил протестующих в "майданизации" и показал причинённый ими ущерб

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Глава Белграда обвинил протестующих в "майданизации" и показал причинённый ими ущерб

И.о. мэра Белграда Шапич назвал "майданизацией" беспорядки в Белграде

25 декабря, 07:59
Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Обложка © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Обложка © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич показал разрушения, которые причинили протестующие зданию администрации в городе. Он также назвал "майданизацией" беспорядки, устроенные прозападной оппозицией.

Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Видео © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

Митингующие бросали камни и громили помещения палками и арматурой. На фото видно, что сильно повреждены фасад, барельефы, лестница, мебель, также разбито оборудование, находившееся в здании. Шапич подчеркнул, что нанесён крупный ущерб, размер которого оценят позже. По его словам, такое могли сделать только люди "без совести и ответственности", желающие разрушить своё государство и ввергнуть его в анархию.

Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

"Я говорил, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин "майданизация", уточнил политик.

Шапич напомнил, что административное здание построено в 1881 году, и действия участников протестов лишь доказывают их наплевательское отношение в том числе к культуре и истории страны.

"Народ вас не желает!": Президент Сербии поставил на место оппозицию за голодовку после выборов
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Напомним, что лидеры проигравшей на выборах в Скупщину коалиции "Сербия против насилия" в воскресенье организовали штурм белградской администрации. Полиция задействовала против участников акции слезоточивый газ. Было арестовано свыше 35 человек, двое полицейских получили ранения. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что знал о подготовке прозападной оппозиции к протестам. Он также поблагодарил спецслужбы РФ за информацию о готовящихся беспорядках.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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