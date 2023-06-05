Подножка султана: Почему Эрдоган согласился воевать против славян на Балканах Политолог Дмитрий Родионов о том, почему Эрдоган начинает новую пятилетку с продвижения идей неоосманизма. 4 июня, 23:46 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © ТАСС / ЕРА / NECATİ SAVAS

Отряд турецких спецназовцев отправится в Косово в ответ на запрос НАТО, сообщило Министерство обороны Турции. Его планируется направить на базу Султана Мурада в самопровозглашенной республике 4-5 июня.

«В ответ на поступивший после событий в Косово запрос Объединенного генштаба НАТО в Неаполе батальон коммандос, прикрепленный к 65-й механизированной пехотной бригаде, был назначен в качестве резервного», — говорится в заявлении Министерства обороны страны.

Учитывая, что Сербия для нас братская страна, едва ли присутствие в Косово турок можно назвать дружественным по отношению к России шагом.

Косово на грани войны

Напомню, в Косово сейчас продолжается очередное противостояние сербов, населяющих север края, с косово-албанскими властями. На этот раз причиной конфликта стали «выборы» глав местной власти, которые сербы проигнорировали, в результате, новые «мэры» были им фактически навязаны Приштиной.

Сербы не признают новые власти, ситуация накалена до предела, Белград заявляет о готовности защищать сербов, стягивает войска к границе. Единственное, что останавливает его от попыток разрешить ситуацию силовым путем — угроза войны с НАТО, чей контингент уже более 20 лет находится в регионе, изображая «миротворцев», на деле же, являясь «крышей» самопровозглашенных властей «республики», гарантом ее существования.

Действительно, это далеко не первое обострение в регионе, они происходят достаточно регулярно — и всегда их провоцирует Приштина, прикрываясь НАТОвскими штыками. Однако на этот раз градус противостояния слишком высок. Многие эксперты не исключают возможности разморозки конфликта, который неизбежно превратится в конфликт Сербии с НАТО, в который может оказаться вовлечена и Россия.

Американцы как известно, терять своих солдат на чужих войнах не любят, а при столкновениях жертвы неизбежны. Поэтому воевать чужими руками — в духе Вашингтона. Отчасти для этого ему и необходим Северный Альянс, солдаты стран которой постоянно гибнут за американские интересы то в Афганистане, то в Ираке или Сирии. Тем не менее, в отличии от большинства стран альянса, Турция – страна, обладающая довольно-таки серьезной политической субъектностью, которую не так просто заставить слепо выполнять приказы из Вашингтона. К тому же, у Турции сейчас немного другие заботы — страна продолжает переживать острый экономический кризис, только что прошли первые за последние 20 лет конкурентные выборы, на которых действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган едва удержал власть.

Турецкие интересы на Балканах

Итак, Эрдоган буквально в субботу, 3 июня принял присягу и в третий раз ступил в должность и сразу же начал заниматься большой международной политикой. И не где-нибудь, а именно на Балканах, где у Турции на самом деле есть уходящий корнями глубоко в историю интерес.

Вообще-то весь Балканский полуостров некогда был частью Османской империи, а идеология неоосманизма всегда была одним из стержней внешней политики Эрдоагана. Балканы — это та часть бывшей империи, влиять на которую сегодняшней Анкаре значительно проще, чем на страны Ближнего Востока и Магриба, где она уступает другим игрокам. Во-вторых, Балканы географически ближе, да и сама Турция частично находится на Балканах. В-третьих, в регионе находится главный враг Турции — Греция, и Анкара особенно заинтересована в усилении влияния там.

Что касается бывшей Югославии, то попытки Турции влезть туда начались не сегодня и не вчера — а с момента распада единого государства, на территории которого проживала значительная мусульманская община — в Боснии и Герцеговине и в Косово. Во время боснийской войны Анкара активно помогала боснийцам деньгами, оружием, добровольцами. И именно турецкие каналы обеспечивали им информационную поддержку в исламском мире. Через Турцию бошнякам шло оружие и деньги из Ирана, Саудовской Аравии, Пакистана. Кроме того, Турция как член НАТО поддерживала операции альянса и участвовала в них, включая отправку 18 самолетов F-16. Наконец, она первой из стран-участниц призвала к военному вмешательству, решительно поддержала авиаудары по сербам.

То же было и в Косово. Анкара одной из первых признала самопровозглашенную республику, всегда ее поддерживала (на вооружении армии Косово много турецкого оружия и техники), даже открыто занималась лоббированием увеличения числа государств, признающих Приштину.

Кто-то вспомнит слова не так давно сказанные слова Эрдогана о том, что Турция не может себе позволить роскошь не вмешиваться в балканские дела. Не стоит забывать заявления экс-премьера и одного из идеологов неоосманизма Ахмета Давутоглу о том, что «Босния это наша земля», «вопрос жизни и смерти для Турции» и другие. Разработанная им концепция «стратегической глубины» утверждает Турцию как легитимного наследника Османской империи, имеющего полное право на «заботу» о странах и народах, которые на протяжении веков были подданными империи (в первую очередь, о мусульманах). Так что все это в равной степени относится и к Косово.

Неоосманизм как способ сплочения турок

У Эрдогана сейчас хватает проблем внутри страны. Но парадоксальным образом, турки быстро забывают разногласия, когда речь идет о величии Турции, для многих из них это важнее социальной устроенности, отсюда и проистекают постоянные попытки Султана использовать неоосманизм и пантюркизм для отвлечения внимания населения, когда в стане кризис, а лира продолжает беспрецедентное падение.

Турция Эрдогана, даже несмотря на экономические проблемы всегда находила деньги на инвестирование в своих «прокси по всему миру, активно использовала «мягкую силу» с опорой на мусульманские общины. В том числе, на Балканах – этот регион турки всегда считали своими воротами и оплотом в Европе, задолго до Эрдогана.

Таким образом, не стоит удивляться столь быстрому отклику Анкары на предложение НАТО зайти в Косово — это полностью соответствует интересам Султана, которому нужно быстро изобразить какие-то «победы», которые в нынешней обстановке изобразить можно только во внешней политике.

США используют Турцию как инструмент контроля

Кроме того, появление Турции в Косово соответствует и интересам США, которые, очевидно хотят, пока Россия занята на Украине, решить уже окончательно «сербский вопрос»: заставить Вучича признать Косово, привести страну в НАТО, присоединиться к антироссийской коалиции. У Европы интерес тот же, но там не хотели бы сделать это мирным путем, в то время, как США заинтересованы в новом конфликте еще и для ослабления Европы.

И в этом плане Турция может стать прекрасным инструментом для выполнения «грязной работы» для Вашингтона. Еще в 90-е в экспертном сообществе США была распространена идея целесообразности усиления региональной роли Турции, вовлечения Анкарой в свою орбиту влияния кусков бывшей Югославии, что не только обеспечивало бы стабильность в регионе (в интересах Вашингтона, разумеется), но и противодействовало бы влиянию Москвы.

Сегодня, несмотря на натянутые отношения США и Эрдогана, ситуация повторяется: Анкара может продолжать выполнять ту же функцию, при этом удовлетворяя свои геополитические амбиции.

Вполне возможно, что это один из элементов сделки турецкого президента с Вашингтоном: он разрешает принять в НАТО Швецию, за что США «отдают» ему Косово. Напомню, что почти сразу после того, как Эрдоган пустил в НАТО Финляндию, американцы сразу продали Турции программное обеспечение для F-16, которое до этого отказывались давать. Может, за Швецию, Байден и новую партию самих самолетов, передачу которых Вашингтон заблокировал после покупки С-400, одобрит?

А что Эрдоган? На какие еще уступки может пойти он? Сразу после выборов многие эксперты отметили то спокойствие, с которым Штаты приняли его победу. При этом Вашингтон решил отказаться от конфронтационной линии и продолжать торги с турецким президентом. Несомненно — одним из предметов торгов будет Россия, рычагами давления на которую Эрдоган уже активно пользуется, перекрывая параллельный импорт для определенной категории товаров, отключая карты МИР и прочее. Уж не в качестве ли платы за добродетель со стороны Вашингтона?

Что дальше? Санкции? Наращивание поддержки Киева? Заводя войска в Косово (очевидно, для подавления сербских протестов) Султан снова наступает на интересы России, к удовлетворению как собственных амбиций, так и выгод дяди Сэма. Не очень хорошее начало новой пятилетки президента, который всю кампанию напоминал об особой важности отношений с нашей страной.

Авторы Дмитрий Родионов