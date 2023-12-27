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26 декабря, 21:28

Сербская оппозиция вновь прошлась по улицам Белграда

Сторонники прозападной оппозиции устроили очередное шествие по центру Белграда

Сторонники оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" провели очередную акцию протеста в Белграде. Об этом со ссылкой на своего корреспондента с места событий передаёт ТАСС.

Митинг в Белграде сербской оппозиции. Видео © t.me / Балканская сплетница

После призыва организаторов митинга собравшиеся отправились к зданию Министерства юстиции страны. Под окнами Минюста они выкрикивали призывы с требованием освободить всех задержанных на акции 24 декабря. В конце акции депутат парламента от оппозиции Срджан Миливоевич призвал собравшихся продолжить протест в среду, в 12:00 по местному времени (14:00 мск).

Сербская оппозиция снова вывела сторонников на улицы Белграда
Сербская оппозиция снова вывела сторонников на улицы Белграда

Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, недовольные результатами выборов в Скупщину Белграда сторонники сербской оппозиции организовали штурм городской администрации. В результате полиция применила слезоточивый газ в ответ на новую попытку протестующих проникнуть в здание государственного учреждения. Позже президент страны Александр Вучич заявил, что свыше 35 сторонников сербской оппозиции арестовали в Белграде за участие в антиправительственной акции, а также отметил, что власти были осведомлены, что прозападные оппозиционеры готовят протесты в столице по завершении выборов в Скупщину. Помимо этого, сербский лидер поблагодарил российские спецслужбы за информацию о готовящихся беспорядках.

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t.me / Балканская сплетница

Алексей Соловьёв
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