Сербская оппозиция вновь прошлась по улицам Белграда

Сторонники оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" провели очередную акцию протеста в Белграде. Об этом со ссылкой на своего корреспондента с места событий передаёт ТАСС.

После призыва организаторов митинга собравшиеся отправились к зданию Министерства юстиции страны. Под окнами Минюста они выкрикивали призывы с требованием освободить всех задержанных на акции 24 декабря. В конце акции депутат парламента от оппозиции Срджан Миливоевич призвал собравшихся продолжить протест в среду, в 12:00 по местному времени (14:00 мск).