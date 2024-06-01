Бизнесмены из Италии тайно приедут на ПМЭФ

Последние несколько лет итальянские бизнесмены предпочитают не афишировать своё присутствие на Петербургском международном экономическом форуме. Известно, что в этом году они приедут в составе 15 человек, чтобы налаживать отношения с российскими коллегами. Об этом заявил в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

"Итальянские предприниматели предпочитают не афишировать своё присутствие на ПМЭФ. Встречи проводят инкогнито", — сказал он в беседе с РИА "Новости".