Бизнесмены из Италии тайно приедут на ПМЭФ
Глава GIM Unimpresa: 15 итальянских бизнесменов приедут на ПМЭФ инкогнито
Бизнесмены из Италии приедут на ПМЭФ инкогнито. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TravnikovStudio
Последние несколько лет итальянские бизнесмены предпочитают не афишировать своё присутствие на Петербургском международном экономическом форуме. Известно, что в этом году они приедут в составе 15 человек, чтобы налаживать отношения с российскими коллегами. Об этом заявил в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Итальянские предприниматели предпочитают не афишировать своё присутствие на ПМЭФ. Встречи проводят инкогнито", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
В прошлом году они посещали Петербург неофициально. Как указал Торрембини, в этом году бизнесмены из Италии приедут на форум, чтобы прозондировать почву на предмет установления контактов с российскими коллегами.
Как сообщал Life.ru, 27-й ПМЭФ проведут с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Городские власти и службы приступили к активной подготовке к мероприятию. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ состоится 7 июня.