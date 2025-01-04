Актёр и экс-директор театра «Арлекин» Станислав Дубков умер в 72 года

В субботу, 4 января, после тяжёлой и продолжительной болезни не стало бывшего директора Омского государственного театра куклы, актёра, маски «Арлекин» Станислава Дубкова. Об этом сообщило министерство культуры Омской области.

«Светлая память прекрасному человеку. Прощание будет проходить в Театре «Арлекин» 9 января с 12.00 до 13.00», — написали в телеграм-канале министерства.

Спектакли театра неоднократно удостаивались различных наград под руководством Станислава Марковича, который с 1996 по 2018 год был директором «Арлекина». Кроме того, именно благодаря активной деятельности Дубкова театр получил новое здание в 2005 году. По его инициативе в «Арлекине» появился Международный фестиваль. Дубков является заслуженным работником культуры РФ, награждён медалью «За высокие достижения». Его также отметили почётным знаком «За достижения в культуре», премией А.Т. Варжало «За вклад в развитие искусства кукольного театра», продюсерской премией международного фестиваля «КУКART».